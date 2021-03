​Lockdown: EM FOZ, BAILE FUNK É ENCERRADO, TABACARIA INTERDITADA E 76 PESSOAS SÃO MULTADAS POR AGLOMERAÇÃO, MAS PREFEITURA AUTORIZA FESTA CASAMENTO

Uma tabacaria no Jardim Lancaster, em Foz do Iguaçu, foi autuada e interditada, por aglomeração durante fiscalização da Prefeitura de Foz do Iguaçu para garantir o cumprimento dos decretos em vigor para evitar a disseminação do coronavírus.

A ação dos fiscais também encerrou um baile funk com mais de 50 pessoas que acontecia em uma rua do bairro Cidade Nova. A chegada das equipes fez com que os adolescentes que estavam no local fugissem. A ocorrência foi na sexta-feira 26).

Além da tabacaria, a fiscalização autuou mais um estabelecimento comercial e 76 pessoas que frequentavam esses ambientes foram identificadas e serão multadas pelo descumprimento das normas em vigor. Pelo decreto municipal, o não cumprimento das determinações acarreta multa de R$ 9,1 mil para empresas, e R$ 916 para as pessoas que descumprirem as disposições da norma municipal.

As fiscalizações da Prefeitura são feitas pela Secretaria Municipal da Fazenda e Vigilância Sanitária. As denúncias de festas clandestinas e aglomerações podem ser feitas pela população por meio do telefone 199.

Até sexta, estava em vigor o toque de recolher entre as 23h e 5h. A partir do sábado, 27, passaram a valer os novos decretos publicados pelo Governo do Estado e pela Prefeitura e a circulação de pessoas em espaços em vias públicas entre 20h e 5h será restrita.