Foz do Iguaçu: FOZ BATE NOVO RECORDE DE ÓBITOS EM UM DIA, E A POUCA IDADE DOS MORTOS PREOCUPA

Em meio ao caos causado pela pandemia, d enúncia aponta possível não aplicação de R $ 12 milhões na Saúde, dinheiro que estaria em conta da prefeitura para combate da C ovid- 19. Nesta quinta (04), faleceram 10 pessoas com a doença em Foz.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma nesta quinta-feira (04), confirmando o registro de mais 10 óbitos em consequência da COVID-19, totalizando 429 mortes pela doença no município. As vítimas são 7 mulheres de 29, 30, 35, 59, 70, 75 e 78 anos e 3 homens de 75, 76 e 78 anos, que estavam internados no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, Hospital Municipal Padre Germano Lauck, UPA Walter Barbosa e Hospital Maternidade Parolin em Campo Largo/Pr.

Também são 317 nos casos de COVID-19, totalizando 27.431 casos da doença no município. Dos novos casos, 162 são mulheres e 155 homens, com idades entre 7 meses e 87 anos. Dos 317 novos casos, 302 encontram-se em isolamento e 15 internados. Dos casos confirmados, 845 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 181 pessoas estão internadas. Do total de casos, 25.976 pessoas já estão recuperadas.

Confira: GRÁFICO DETALHADO DA SITUAÇÃO DA PANDEMIA EM FOZ DO IGUAÇU

Confira: GRÁFICO SINTETIZADO PREFEITURA, DA SITUAÇÃO DA PANDEMIA EM FOZ



No gráfico distribuída pela prefeitura de Foz nesta quinta-feira (04), não consta detalhamento do número de mortos das últimas 24, que foram 10

Denúncia – DENÚNCIA DE QUE R$ 12 MILHÕES PARA COMBATE A PANDEMIA PODEM ESTAR PARADOS NOS COFRES DA PREFEITURA

Nesta semana, um vídeo mostrando o Portal da Transparência da prefeitura denuncia a existência de R$ 12 milhões de saldo na conta dos repasses estaduais e federais para o combate da Covid. Conforme a denúncia, essa fortuna estaria parada enquanto o prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado) fecha a cidade e pede mais recursos para abrir leitos de UTI.

“Tem R$12 milhões parados, o prefeito quer usar esse recurso para comprar caixão e cova? Cabe a nós mostrarmos que não estamos satisfeitos com isso e cobrar, até que isso caia. Vamos nos unir, fazer nosso papel. Os administradores públicos são nossos funcionários. Eles estão aí para nos servir”, disse Joelson Freitas.

Confira: IMAGEM MOSTRA PARTE DOS NÚMEROS APRESENTADOS PELO VÍDEO/DENÚNCIA

