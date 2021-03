Fatalidade: EM FOZ, EX-VEREADOR MORRE DEPOIS DE CAIR DO TELHADO

Segundo informações, o telhado, de onde Darci Siqueira foto ao lado) caiu, teria aproximadamente 5 (cinco) metros de altura. Com a queda, a vítima encontrava-se gravemente ferida. Socorristas do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) do Posto Vila A foram acionados, sendo que, devido a gravidade, foi acionado apoio médico.

O ex-vereador de Foz do Iguaçu foi socorrido em estado gravíssimo e, inconsciente, o conduziram na ambulância do Siate para o Pronto Socorro do Hospital Municipal Germano Lauck. Após dar entrada na unidade hospitalar, a vítima foi entubada, mas, não suportando as contusões, veio a falecer na sequência.

(Com Tribuna Popular)