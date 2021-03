Foz do Iguaçu: COM 29 MORTOS EM 48H, MUNICÍPIO LIDERA NÚMERO DE ÓBITOS NO PARANÁ, PERCENTUALMENTE

Quase 600 óbitos; mais de 30 mil casos de infectados pela Convid-19; Lockdown ineficaz; falta de leitos de UTI e transporte público e supermercados lotados são parte do problema não resolvido por administração municipal que levou Foz ao, ainda não admitido, colapso no sistema público de Saúde. Os números não mentem!

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma nesta segunda-feira (22), mais 13 mortes pela Covid-19 em Foz do Iguaçu. Somente entre sábado e segunda, foram 39 óbitos, e mais 200 casos de infectados pelo vírus, totalizando 30.699 casos da doença no município. Dos novos casos, 106 são mulheres e 94 homens com idades entre 5 e 83 anos. O total de óbitos desde o início da Pandemia é de 565 pessoas, e 29.651 pessoas já estão recuperadas.

Lockdown- As principais ações determinadas pelo prefeito Chico Brasileiro para o enfrentamento da pandemia no município, tem sido ineficazes “toques de recolher” de duração de menos de 48h nos finais de semana, sendo que o ciclo da Covid-19 é de cerca de 15 dias. Esse tipo de medida restritiva de curta duração não faz parte das recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS. Além disso, o prefeito determinou uma rigorosa fiscalização dos horários de funcionamento de comércios, o que não se vê sendo feito em relação ao transporte público, sempre lotado e nem nas grandes redes de supermercado.

São centenas de multas já aplicadas pelos fiscais da prefeitura, mas não sem tem notícia que tais autuações tenham sido aplicadas às empresas de transporte coletivo e nem às grandes redes de supermercados. Enquanto isso, nada de ações concretas por parte do governo Chico Brasileiro para viabilizar um hospital de campanha para o município…

*CONFIRA IMAGENS DO ESTACIONAMENTO LOTADO DO SUPERMERCADO MUFFATO NA MANHÃ DESTA SEGUNDA (22):

*A imagem foi enviada por uma colaboradora do IGUASSU News, que, ao se deparar com a lotação do estacionamento do supermercado MUFFATO, voltou para casa

Foz lidera óbitos no Paraná – Proporcionalmente ao número de habitantes, Foz do Iguaçu está no topo da incidência de mortes por Covid no Paraná. A cada 100 mil habitantes, há 214 iguaçuenses mortos pela Covid. Em Curitiba essa média é de 169 óbitos, e muito acima da média no Brasil, que é de 138 mortes a cada 100 mil pessoas. Esses dados foram apurados até esta segunda-feira (22). Com 258 mil moradores e 552 óbitos registrados até às 14h de domingo, as estatísticas mostram que a cada 100 mil habitantes 214 iguaçuenses morreram pela Covid. Em Curitiba essa média é de 169 óbitos e no Brasil 138.

“A situação de Foz é crítica. Pelo tamanho da população de Foz, podemos afirmar que a pandemia na cidade esta fora de controle”, disse o professor Luiz Carlos Kossar, matemático e físico, especialista em estatística. Kossar acrescentou “que esta média de Foz (por 100.000 hab) é a mais alta do Paraná”. E declarou: “População com baixa empregabilidade no setor formal e alto índice de informalidade (75.000 pessoas em idade ativa), que hoje estão à deriva, são suscetíveis a contaminação devido as suas condições socioeconômicas”.

Alerta – Para o matemático o poder público nos âmbitos municipal e estadual estão dando as costas para a gravidade da situação econômica e social. “Com isso estão deixando a população suscetível a contaminação e o mais grave, logo teremos variantes da Covid entre nós.”, conclui Kossar.

Comércio pede socorro – A expectativa no comércio de Foz do Iguaçu e demais setores econômicos do município, é que com a continuidade das medidas restritivas impostas pelo governo municipal, a onda de demissões atingirá milhares de iguaçuenses, principalmente no Turismo e no setor gastronômico.

Colapso

Na UTI – Segundo dados divulgados pela secretaria municipal de Saúde nesta segunda (22), todos os 105 leitos de UTI para atendimentos mais graves de infectados pela Covid-19 estão lotados, e há fila de espera por esse tipo de acomodação de urgência para pacientes. Desse tipo de leitos, 70 são da rede pública de Saúde.

De mal a pior

Um levantamento feito pelo jornalista Guilherme Wojciechowski e atualizado pelo IGUASSU News, aponta as altas na evolução dos casos de óbitos e de infecção pelo novo coronavírus em Foz do Iguaçu:

Infectados

1º caso confirmado – 18/03/20.

Março/20 – 13 casos (média de 1 por dia)

Abril/20 – 36 casos (média de 1,2 por dia)

Maio/20 – 79 casos (média de 2,54 por dia).

Junho/20 – 768 casos (média de 25,6 por dia).

Julho/20 – 2.447 casos (média de 78,93 por dia).

Agosto/20 – 1.732 casos (média de 55,87 por dia).

Setembro/20 – 2.173 casos (média de 72,43 por dia)

Outubro/20 – 2.216 casos (média de 71,48 por dia)

Novembro/20 – 4.284 casos (média de 142,8 por dia)

Dezembro/20 – 4.547 casos (média de 146,6 por dia)

Janeiro/21 – 4.065 casos (média de 131,1 por dia)

Fevereiro/21 – 3.970 casos (média de 141,8 por dia)

Março/21 – 4.369 casos (média de 198,5 por dia) – Dados parciais divulgados até 22-03.

Total: 30.699 casos.

Parcial até 22/03.

Mortes por Covid-19 em Foz do Iguaçu:

– 1º óbito registrado – 26/04/20.

– Abril/20 – 2 óbitos.

– Maio/20 – 1 óbito.

– Junho/20 – 8 óbitos.

– Julho/20 – 19 óbitos.

– Agosto/20 – 31 óbitos.

– Setembro/20 – 42 óbitos.

– Outubro/20 – 41 óbitos.

– Novembro/20 – 45 óbitos.

– Dezembro/20 – 77 óbitos.

– Janeiro/21 – 75 óbitos.

– Fevereiro/21 – 64 óbitos.

– Março/21 – 160 óbitos – dados parciais divulgados até 22-03.

Total: 552 óbitos.

Parcial até 22/03.

CONFIRA GRÁFICO COM NÚMEROS OFICIAIS DA PANDEMIA EM FOZ, DE DOMINGO PARA DIVULGADOS, ONTEM (22):

Vacina – Além das medidas restritivas, o município segue vacinando os grupos de risco determinados pelo Plano Estadual de Imunização. Idosos com mais de 75 anos estão sendo imunizados, bem como os profissionais da saúde. Foz do Iguaçu recebeu 21.636 doses e aplicou 19.392 até o último sábado (20).

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...