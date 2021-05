BUSQUE AO SENHOR, E ELE TE RECEBERÁ!

“E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único; um espírito se apodera dele e, de repente, grita e o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado”

(Lucas 9:38-39)

Existem problemas familiares de todo tipo. Jesus, tanto no Seu tempo na terra como ainda hoje, é maior do que todos os problemas familiares. Isso o pai daquele rapaz, citado no versículo bíblico de hoje, atormentado pelo mal, também sabia, e por isso foi a Jesus com sua aflição.

Ninguém foi capaz de remediar sua aflição familiar, somente Jesus podia ajudar. E Ele ajudou! Ele “repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai.”

Hoje Jesus também quer ajudar em todo problema familiar, seja ele causado por culpa própria ou de estranhos. Em cada situação, fale com Jesus sobre o assunto; fale com Ele como fez aquele pai aflito. Se Ele não intervém imediatamente, não desanime.

Continue falando com Jesus sobre os seus problemas familiares. Ele o ouvirá e, tocado por misericórdia, mais uma vez se mostrará como Aquele que é maior que tudo. Jesus não o rejeitará, pois Jesus Cristo mesmo disse: “…o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.”, amém?



OREMOS:

Senhor Deus, nas horas difíceis, em que tudo parece perdido, em que a situação foge ao controle, somente o Senhor é capaz de trazer esperança a minha vida. Por favor, Tu conheces minha necessidade, minha luta e meu sofrimento, por isso eu rogo por um milagre do Senhor, e declaro a Sua vitória sobre minha vida, em nome de Jesus. Amém!

(Com Devocional Diário)

