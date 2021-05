Foz do Iguaçu: SAÚDE ANUNCIA RIGOR NO CONTROLE DE ISOLAMENTO NAS CASAS, MAS NO HOSPITAL MISTURA PACIENTES NORMAIS COM OS DE COVID

Matéria da RPCTV denuncia que no Hospital Municipal estão misturando pacientes comuns com os infectados pelo vírus. Outra questão grave é o sumiço de pertences de pacientes na UPA e outras unidades, fatos que retratam a absoluta desorganização na saúde.

Nesta quinta-feira (27), a prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou um rigoroso controle para manter isolamento domiciliar de pessoas positivadas. Entretanto, conforme matéria amplamente explorada pela RPCTV, no Hospital Municipal estão misturando pacientes comuns com os infectados pelo vírus da Covid-19. Outra grave denúncia é o sumiço de pertences de pacientes, assunto também divulgado pela reportagem da emissora de TV filiada à Rede Globo. Os fatos retratam a absoluta desorganização e incompetência da gestão da Saúde, comandada pelo prefeito Chico Brasileiro e a primeira-dama Rosa Jeronymo, titular da pasta.

Sobre o controle da quarentena, a prefeitura divulgou que o trabalho de monitoramento ganhará reforço com o apoio de servidores da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Um grupo de 60 pessoas foi convocado para auxiliar na fiscalização e deve iniciar as atividades na próxima semana. Divididos em dois grupos de 30 pessoas, os servidores participaram de uma reunião com agentes da Secretaria de Saúde e da Defesa Civil na sede da Fundação Cultural.

Os grupos serão acompanhados por agentes comunitários de saúde, que já realizam este monitoramento por telefone. Eles farão visitas às residências das pessoas diagnosticadas com Covid-19 para verificar o cumprimento do isolamento social, tanto do infectado quanto dos membros da casa.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, atualmente 527 pessoas cumprem isolamento domiciliar em Foz do Iguaçu. Mais de 200 notificações já foram encaminhadas ao Ministério Público por descumprimento da medida desde o início da pandemia. Quem desrespeitar o isolamento pode responder por crime contra a saúde pública, com pena de detenção de seis meses a dois anos.

PACIENTE É DEIXADA JUNTO COM UMA POSITIVADA DE COVID NO HOSPITAL

Conforme a reportagem da RPCTV, uma senhora de 73 anos que está internada no Hospital Municipal e aguarda cirurgia na bacia precisou dividir o quarto com uma paciente com Covid-19. A aposentada está internada há cerca de 15 dias. Segundo o filho, Odete Montesso, de 73 anos, ela fraturou a bacia depois de sofrer uma queda em casa. A cirurgia foi adiada, pois no fim de semana ela, que estava sem Covid, teve que dividir o quarto com uma paciente que apresentou positivo da doença, como aponta o laudo.

“Depois que colocaram ela no quarto, não estão mais atendendo ela. Médico é difícil ir. Enfermeiros precisam escolher o quarto que vão atender e eles isolaram nosso quarto. Não vai nenhum enfermeiro pra atender ela. Minha sobrinha que está com ela já não pode sair pois está em isolamento! Minha mãe já tomou as duas doses da vacina, mas a minha sobrinha não!”, disse Edson Montesso, filho da paciente.

O cidadão acrescentou na declaração à TV: “Eles fazem o isolamento para as pessoas não saírem de casa, mas no Hospital eles estão misturando pessoas positivas com não positivas. A minha mãe estava esperando fazer a cirurgia, foi adiada até sair o resultado do exame. Ela está sofrendo e desesperada. 15 dias longe de casa. Irresponsabilidade dos médicos, enfermeiros e responsáveis pelo quarto dela, que colocou uma pessoa positiva no quarto de uma pessoa que não tinha a doença. De que adianta isolamento se eles misturam tudo?”, questionou.

Ouvida pela reportagem da RPCTV, a Fundação Municipal de Saúde esclareceu que “em nenhum momento a paciente e a acompanhante ficaram desassistidas. Demanda na ouvidoria foi aberta e todos esclarecimentos irão para o órgão competente”.

PERTENCES DE PACIENTE DESAPARECEM NA UPA

O descontrole e insegurança nos serviços de atendimento da saúde de Foz do Iguaçu também foram temas de reportagem da RPC TV nesta semana. A emissora noticiou o caso da família acusando que aliança e celular de paciente foram furtados na UPA/Morumbi. Segundo a família, o paciente faleceu na unidade e os pertences desapareceram. Outros moradores também registraram boletim de ocorrência pela suspeita de furtos em unidades de saúde.

Conforme revelou a reportagem, o paciente Amilton de Oliveira Lima, de 55 anos, morreu na unidade vítima da Covid-19 na quarta-feira (19). Ao buscarem os pertences dele, os familiares perceberam que alguns itens desapareceram. Após a repercussão do caso de suspeita de furto, outros moradores também relataram à RPC sobre ocorrências parecidas sobre o sumiço de pertences de pacientes nas unidades de saúde de Foz do Iguaçu.

Conforme o coordenador das UPAs de Foz do Iguaçu, Adriano Pavan, foi aberta uma sindicância interna para apurar os fatos sobre o sumiço da aliança e celular. A expectativa é de que a investigação seja concluída em 30 dias.

“Todos os registros do atendimento do paciente, desde uma aferição de pressão, medicação, a gente sabe quem são as pessoas que tiveram contato com esse paciente no atendimento. Também vamos tentar por imagens internas de câmeras da unidade, ver se a gente chega pelo menos a um princípio do celular”, disse Pavan sobre a sindicância.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo apurado para verificar se os pertences foram perdidos ou furtados. Durante a investigação, a equipe policial tenta localizar testemunhas e verifica o prontuário médico para ver quem teve contato com os pacientes.

OUTROS CASOS SUSPEITOS

Marinês de Fátima Buch também registrou um boletim pelo furto da aliança e celular do marido dela, que ficou internado no Hospital Municipal. “A gente está a mercê agora da resposta deles. Ela falou que ia abrir uma sindicância no hospital para averiguar o caso. Porque não é só esse caso. Ontem eu fui na Polícia Civil abrir um B.O. e o moço de lá disse que já foram oito pessoas lá para abrir um B.O. em relação ao sumiço dos pertentes no Hospital Mnicipal”, disse Marinês. A RPC entrou em contato com o Hospital Municipal e aguarda retorno.

Em novembro de 2020, uma suspeita de furto de jóias de uma paciente idosa foi registrada na UPA João Samek. Até esta terça-feira (25), a família disse que estava sem respostas sobre o caso. Conforme a assessoria de imprensa do hospital, a Polícia Civil está investigando o caso e tanto o Hospital Municipal como a UPA não foram notificados.

(Da Redação com G1)

