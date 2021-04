“Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes” (Salmo 20:7-8)

Quais são as coisas em que você confia? No dinheiro? No emprego? Na família? Na saúde? Todas essas coisas falham! Mas existe uma coisa que nunca falha: o amor de Deus por você.

O fundamento para uma vida sólida é a confiança em Jesus. Ele tem todo poder e nunca muda. Outras pessoas confiam em coisas terrenas a acabam por cair mas, se você confia em Deus, você não vai ser destruído. As dificuldades virão mas o fundamento de sua vida estará seguro.

Firme sua vida em Jesus:

– Entregue sua vida a Jesus, crendo que ele é seu salvador

– Ore a Deus por ajuda nas dificuldades

– Obedeça aos mandamentos de Deus que estão na Bíblia

OREMOS: