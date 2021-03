“Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia”

(Mateus 6:11)

Já agradeceu a Deus pelo sustento diário? Então, não perca esta oportunidade! O Senhor tem para você o suficiente para as necessidades de cada dia. Você não precisa ficar preocupado com o que vai precisar nos próximos dias. Isso só te deixará ansioso e inquieto… Apenas peça a Ele aquilo que necessita no dia de hoje. Deus sabe, ouve e dá graça a cada dia novo. As Suas misericórdias renovam-se a cada manhã (Lamentações 3:22-23).

O povo de Israel provou o que é viver confiando em Deus, cada dia. Enquanto caminhavam no deserto, o Senhor supria as suas necessidades todos os dias com o maná do céu, com água, com luz e calor nas noites frias e com uma nuvem que providenciava sombra fresca para os dias no deserto escaldante. Experimente também viver pela fé, um dia de cada vez! Confie a sua vida a Deus, a cada dia, e comprove que a graça de Deus é suficiente para você.

Experimente a graça de Deus neste dia!

– Não esteja ansioso pelo dia de amanhã. Apresente a Deus as suas necessidades neste dia, em oração.

– Confie na providência do Senhor! Ele não se esquece, mas cuida de você todos os dias.

– Deus não prometeu riquezas neste mundo, mas dá o suficiente para nossa provisão diária.

– Busque conhecer mais a Deus através da leitura e estudo da Bíblia: “Não só de pão (material) vive o homem, mas de toda palavra de Deus (pão espiritual)” – Mateus 4:4.

– Seja grato por tudo que o Senhor tem feito na sua vida todos os dias.

– Compartilhe hoje com alguém aquilo que graciosamente Deus tem te dado.

OREMOS: