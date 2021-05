“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens” (1 Timóteo 2:1)

A oração é essencial na vida de todo cristão! Sem ela não temos contato e comunhão com o nosso Deus e Pai. Através da oração compartilhamos a nossa vida, pensamentos e sentimentos com o Senhor. No versículo de hoje vemos a recomendação de Timóteo para que os cristãos pratiquem a oração de diferentes formas no seu dia a dia. De modo geral, a oração pode ser de cinco tipos:

– Súplicas: Pedir, clamar, implorar a Deus

Pedir, clamar, implorar a Deus – Intercessão : orar pelos outros

: orar pelos outros – Ações de Graças ( oração de gratidão ): reconhecimento da bondade e do favor de Deus

( ): reconhecimento da bondade e do favor de Deus – Confissão : Admitir perante Deus o nosso pecado e culpa

: Admitir perante Deus o nosso pecado e culpa – Adoração: Glorificar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito

Na Bíblia temos inúmeros exemplos de pessoas que tinham uma vida dedicada à oração: Ana que orou pedindo um filho; Daniel que mesmo sob pena de morte não abriu mão de falar com Deus; Davi que mantinha-se sempre ativo em oração e louvor ao Senhor, o apóstolo Paulo que orava mesmo preso e açoitado e intercedia pelos irmãos, e o próprio Senhor Jesus, que se retirava constantemente para orar ao Pai.

Assuma o compromisso de orar sempre:

– Por você mesmo – Confesse, adore, suplique e agradeça a Deus, diariamente.

– Interceda pelos outros – Peça a Deus pelas necessidades das pessoas a sua volta: ore por seus familiares, amigos e irmãos em Cristo. Inclua nessa oração súplicas por missionários, líderes, governantes, pessoas descrentes, enfermos nos hospitais e todos que necessitam da graça e ajuda de DEUS.

– Seja diligente – Separe um tempo no seu dia, pela manhã, tarde ou noite e dedique alguns minutos para falar com Deus. Passe um tempo de qualidade a sós na presença de Deus. Se puder dobre os joelhos, cante, leia uma porção da Palavra, louve, ore e agradeça ao Seu Pai.

OREMOS: