“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra” (2 Timóteo 3:16-17)

A Bíblia é a Palavra de Deus e também é um livro fantástico! Com uma riqueza de gêneros e estilos literários, Deus usou a versatilidade humana para se revelar e transcrever o divino aos seres humanos. Escrita em línguas diferentes, por diferentes autores, em épocas diferentes, a Bíblia testifica na sua unidade sobre o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Testemunha também que é a Palavra inspirada por Deus como instrumento para se dar a conhecer ao mundo.

Felizmente, no nosso país, todos nós podemos ter acesso e fazer uso da Bíblia para nossa instrução e crescimento na fé em Cristo. Ela, mais do que qualquer experiência ou inspiração pessoal, é o instrumento pelo qual as pessoas podem chegar ao conhecimento da Verdade que transforma e liberta. Aproveite esse presente maravilhoso que o próprio Deus preparou para você!

Aproprie-se do Livro Sagrado:

– Se ainda não tem, adquira uma Bíblia . Você também poderá acessar em diferentes formatos digitais (online, em áudio, aplicativos, etc.)

Cuidado com ensinamentos distorcidos ou descontextualizados que algumas seitas e igrejas têm apresentado.

Ore e peça ao Senhor para trazer luz às passagens e temas que você ainda não compreendeu.

Dedique parte do seu dia para meditar na Palavra. Certamente fará toda diferença na sua vida.

Separe momentos para conhecer mais a Bíblia com estudos mais aprofundados de textos ou histórias bíblicas.

Além de ler e estudar sozinho, busque aprender as verdades bíblicas em companhia de outros irmãos em Cristo, através de sermões, de estudos ou em escolas bíblicas.

Não rejeite as repreensões ou os desafios que a Palavra de Deus lhe apresenta.

Busque praticar a Palavra de Deus, não somente ouvir, ler e aprender. Coloque em prática!

