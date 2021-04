Abaixo-assinado: PREFEITURA DE FOZ JÁ TRATA SOBRE RESTAURANTE POPULAR COM O ESTADO

Em resposta ao abaixo-assinado protocolado pelo deputado estadual Soldado Fruet (PROS) solicitando a abertura do primeiro restaurante popular de Foz do Iguaçu, o prefeito Chico Brasileiro (PSD) informou nesta semana que “o município está em tratativas com o Governo do Estado, aguardando a publicação do novo edital por parte da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) – Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, para verificar a viabilidade da implantação”.

Mais de 350 assinaturas de iguaçuenses favoráveis à iniciativa foram anexadas ao pedido formalizado pelo parlamentar no último dia 19 de fevereiro. “Fico muito contente que, após várias tratativas que realizei com objetivo de viabilizar o restaurante popular em Foz do Iguaçu, o prefeito tenha sinalizado positivamente a essa demanda”, comentou o Soldado Fruet. Segundo ele, “a administração pública está entendendo que essa demanda que apresentei é de suma importância para que o povo da nossa cidade tenha acesso a refeições de qualidade com acompanhamento nutricional e valor acessível, na casa dos R$ 3”. O deputado ressaltou que esse modelo de alimentação já é adotado com sucesso em cidades paranaenses, como Curitiba e Cascavel, e em estados como São Paulo, onde vem ajudando muito a população em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia.

No dia 3 de dezembro de 2020, o Soldado Fruet se reuniu em Curitiba com o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara para apresentar a ideia. Ortigara disse ao deputado que o Estado daria total apoio à proposta, inclusive com disponibilidade de recursos financeiros para implantação do restaurante popular em Foz, se o prefeito demonstrasse interesse no projeto. Por isso, no dia 4 de janeiro o Soldado Fruet protocolou um ofício pedindo que Chico Brasileiro formalizasse à SEAB o interesse no convênio para garantir a implantação do restaurante popular na cidade. Após coletar mais de 350 assinaturas de cidadãos que reivindicam a obra, o deputado reiterou a solicitação ao prefeito ao entregar o abaixo-assinado no último dia 19 de fevereiro. “Continuarei trabalhando e acompanhando de perto os trâmites para que em breve esse sonho dos iguaçuenses se torne realidade”, concluiu o Soldado Fruet.

(Da redação com assessoria AL)

