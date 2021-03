*Alimento Espiritual para 29-03-2021 – Admoestação:A LIBERDADE CRISTÃ NÃO É LIBERTINAGEM.* _*“Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor”*_ *(Gálatas 5:13).*

Quando aceitamos a Cristo, nos livramos das algemas opressoras do pecado. Foi disso que Ele nos libertou. *Não há nada melhor do que se sentir livre e reconhecer o preço que foi pago pela nossa liberdade: o sangue de Jesus. A nossa liberdade é fruto do amor de Deus por nós!*

Para se manter livre é necessário ter na memória o preço da Salvação e estar atento as armadilhas do Diabo. Até Jesus foi tentado por Satanás para que usa-se a sua liberdade de forma a desobedecer o Pai. *A nossa liberdade deve nos aproximar de Deus, não nos afastar como aconteceu com o Diabo.*

*Permanecer obediente a Palavra de Deus é o segredo para se manter livre do pecado.* A liberdade não está em “andar onde quiser” mas saber que há lugares em que podemos perder a nossa liberdade. Uma das principais armadilhas do Diabo é induzir a nossa liberdade a libertinagem.

*A libertinagem é o uso indevido da liberdade.* Quando extrapolamos a liberdade damos espaço as vontades da carne. O resultado dessa falta de autocontrole é cair em pecado. Quando os nossos atos nos afastam de Deus é sinal que já perdemos a liberdade e estamos caindo na armadilha da libertinagem.

Muitos “cristãos de fim de semana” acham que estão são salvo porquê acreditam em Deus, mas a Palavra, da qual muitos “fogem” para não serem confrontados com aquilo que não desejam encontrar nela (a verdade sobre como Deus vê suas ações carnais).

Não nos enganemos. A Bíblia é inerrante a Palavra de Deus e ela diz: _*“Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem — e tremem!”*_ (Tiago 2.19).

*Sim. O Diabo “crê” em Deus, mas será que isso salvou ou salvará o demônio da morte eterna??? E aqueles que “creem” em Deus e, no entanto, cedem aos prazeres da carne e as coisas vãs e efêmeras deste mundo, terão vida eterna ao lado de Deus??? As perguntas são retóricas. Claro que não!*

Em 1 Coríntio 6.9-10 está claro: _*”Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus”.*_ É, abandonar a vida de pecado é preciso…



Mas todos os pecadores poderão ser salvos por meio da Verdade que nos liberta: Jesus Cristo, que fez o sacrifício de sangue na cruz para o perdão de todos os pecados daqueles se arrependem sinceramente e mudam seu comportamento, como foi no caso da mulher adúltera quando Jesus a salvou da morte por apedrejamento: _*“Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: ‘Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? ‘Ninguém, Senhor’, disse ela. Declarou Jesus: ‘Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado’.”*_ (João 8.10-11).



Por isso, mantenha sempre a palavra de Deus como o seu “GPS” e use a sua liberdade para se dedicar ainda mais a Deus. Não troque os passageiros prazeres da carne neste mundo pela vida eterna na Glória de Deus! *Não é da Palavra de Deus que devemos fugir, e sim do que pode nos levar para uma eternidade afastado definitivamente do criador, e todo cristão sabe onde e como será isso…*

_*Seja livre!*_

– Use a sua liberdade para buscar a Deus. Louve-O, adore-O!

– A nossa liberdade custou um alto preço. Leia o Evangelho e conheça mais sobre Jesus.

– Use a sua liberdade para libertar outras pessoas. Anuncie as Boas Novas do Senhor, compartilhe a Palavra que liberta o homem do pecado.

– Leia a Palavra de Deus e esteja atento as armadilhas da libertinagem.

*OREMOS:* “Senhor Jesus, como é bom ser livre para te adorar! Muito obrigado por tudo que fez por mim, o Teu sangue me alcançou. Quero continuar livre para Te louvar e anunciar a Tua Palavra que liberta. Em nome de Jesus, amém!”