Aeroporto: AMPLIAÇÃO DA PISTA PERMITE VOOS INTERNACIONAIS SEM ESCALA NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU

Concessão – Com investimento de R$ 69 milhões, que incluem novo pátio de manobras e a duplicação da via de acesso, Aeroporto de Foz Iguaçu foi concedido à administração privada por 30 anos.

A ampliação da pista de pouso vai permitir que o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, receba voos internacionais sem escalas, além de ampliar as ligações diretas vindas de outros estados brasileiros. Inaugurada nesta quarta-feira (7) pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a nova pista passou de 2.195 para 2.795 metros.

“O dia de hoje é de festa, de alegria, não só pela entrega dessa obra de infraestrutura aqui no aeroporto de Foz, que representa mais investimento e maior atração de turismo para região, mas também pelo início da nossa Infra Week lá na B3”, comemorou o secretário-executivo do MInfra, fazendo referência à sexta rodada de leilões de aeroportos, realizada em São Paulo.

Também foram inaugurados o novo pátio de manobras e a duplicação da via de acesso ao aeroporto. O total investido nas melhorias foi de R$ 69 milhões. Grande parte dos investimentos em infraestrutura no aeroporto de Foz do Iguaçu foram provenientes de Itaipu.

Além do presidente Bolsonaro, participaram da inauguração o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura (MInfra), Marcelo Sampaio, o presidente da Infraero, Brigadeiro Paes de Barros, e o governador do Paraná, Ratinho Junior.

As melhorias veio com o aumento em 600 metros da pista de pousos aumenta a segurança operacional do tráfego aeroportuário. Para esta obra específica, foram investidos R$ 53,9 milhões, verba vinda de um convênio firmado entre a Itaipu e a Infraero, que contribuíram com 80% e 20%, respectivamente.

Já a expansão do pátio de aeronaves, entregue em março com um investimento de R$ 9 milhões – aumentou em quatro posições o estacionamento de aeronaves comerciais e ampliou a capacidade de atendimento em 57%.

Outras melhorias foram a duplicação da via de acesso ao aeroporto e a implantação da ciclovia, ambas concluídas em outubro de 2020. Com investimentos de R$ 6,1 milhões, vão contribuir para melhorar o trânsito e dar mais segurança aos ciclistas.

Também nesta quarta-feira(07), o aeroporto de Foz Iguaçu foi concedido à administração privada por 30 anos. Ele é um dos nove terminais do bloco Sul leiloados na B3, em São Paulo, na quarta-feira (7).

O bloco é composto pelos terminais de Foz do Iguaçu, Curitiba (PR), Londrina (PR), Bacacheri em Curitiba (PR), Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS) e foi arrematado pela Companhia de Participações em Concessões com um lance de R$ 2,12 bilhões, ágio de 1.534,36% em relação valor inicial de R$ 130,20 milhões.

(Da Redação com Aeroflap)

