Ampliação Prisional: OBRA DA CADEIA PÚBLICA EM FOZ DO IGUAÇU ESTÁ 75% CONCLUÍDA

A obra da cadeia pública de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, já está 75% concluída e deve ser entregue pelo Governo do Estado ainda este ano.

O investimento é de R$ 18.198.229,75 milhões, oriundos do governo federal e governo estadual, e vai desafogar o sistema penitenciário da região que há anos sofre com o alto número de presos. A nova cadeia abrirá 752 vagas.

Ao cumprir agenda na região, na última semana, o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, esteve em Foz do Iguaçu, para acompanhar o andamento da obra e a qualidade da construção. “Sempre vamos aos canteiros de obras da área da segurança pública para ver in loco o andamento das instalações, se falta algo, se os trabalhos estão em dia, o que é muito importante para uma conclusão adequada”, disse o secretário.

O coordenador regional do Departamento Penitenciário (Depen/PR) de Foz do Iguaçu, Marcos Aparecido Marques, juntamente com sua equipe de gestão, mostrou em detalhes a obra, que já avançou na construção de galerias e dos espaços operacionais e administrativos.

“Com a conclusão da Cadeia Pública, que faz parte do projeto de ampliação do sistema prisional da região, teremos mais 752 vagas. Isso vai permitir desafogar carceragens e poderemos dar suporte para esvaziar as delegacias das regiões de Francisco Beltrão e de Guarapuava”, explicou Marques.

