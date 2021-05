Aniversário: ITAIPU TERÁ ESQUADRINHA DA FUMAÇA, HOMENAGENS E ARTE

Esquadrilha da Fumaça vai sobrevoar os céus da usina e de outros pontos de Foz do Iguaçu, nesta terça-feira (11), para celebrar os 47 anos da binacional.

Para comemorar os 47 anos de criação da Itaipu Binacional, a Esquadrilha da Fumaça foi convidada para um show inédito, sobrevoando a usina com manobras especiais e formando frases no céu, nesta terça-feira (11), às 15h30.

Em função da pandemia, não haverá solenidade e não será permitido assistir à apresentação ao vivo, para que não haja aglomerações. A demonstração será filmada e os empregados poderão assistir ao vídeo no JIE. O público externo também poderá ver o vídeo, nos perfis da Itaipu nas redes sociais e no canal da empresa no Youtube.

Aviões vão sobrevoar a usina na terça-feira. Foto: Divulgação/Esquadrilha da Fumaça.

A apresentação na Itaipu foi uma bem-vinda coincidência de agenda. A Esquadrilha vai aproveitar um treinamento pré-agendado para homenagear a empresa pelo seu aniversário.

Durante o treinamento da Esquadrilha da Fumaça em Foz do Iguaçu, os pilotos também passarão sobre a Ponte da Amizade, as Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras. Órgãos de controle do espaço aéreo paraguaio e argentino concederam autorizações especiais para que os aviões possam sobrevoar a região.

“As pessoas que fazem da Itaipu a empresa que é, líder mundial de geração limpa e renovável e referência em diversos setores, merecem celebrar esses 47 anos de maneira muito especial”, afirma o diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira. “Que a Esquadrilha da Fumaça nos inspire a enfrentar e a superar os desafios que temos pela frente”, diz.

ANIVERSÁRIO

Os 47 anos da Itaipu Binacional serão completados na próxima segunda-feira (17). Em 17 de maio de 1974, brasileiros e paraguaios deram o passo definitivo para o início da construção da usina, constituindo a empresa binacional Itaipu, para gerenciar a obra e, futuramente, administrar o empreendimento hidrelétrico. Nas quatro décadas seguintes, a obra transformaria a região Oeste do Paraná e viria a contribuir para um novo perfil econômico, mais industrializado, do Brasil e do Paraguai.

Hoje, Itaipu continua desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social das duas nações vizinhas. Mesmo com a expansão do parque gerador brasileiro, a usina ainda responde, hoje, por 11% do consumo de energia elétrica de todo o mercado nacional e aproximadamente 90% do paraguaio.

APRESENTAÇÃO DO DGB

Na semana do aniversário da empresa, no dia 19 de maio, às 8h, todos os empregados estão convidados a assistir à primeira apresentação do novo diretor-geral brasileiro, João Francisco Ferreira, voltada ao público interno. Para evitar aglomerações, 100 pessoas acompanharão a fala presencialmente, no Cineteatro dos Barrageiros, e os demais assistirão via Webex. O link será enviado em breve.

COMEMORANDO COM ARTE

A Diretoria de Coordenação também preparou uma série de ações para comemorar o aniversário da Itaipu. O primeiro deles é um mural de grafite, pintado por um artista da região, que tem como tema a história da construção da usina, suas ações socioambientais e as obras estruturantes que estão sendo financiadas pela empresa. O mural deve ser apresentado ao público na semana do aniversário.

Os empregados também poderão curtir cinco exposições itinerantes que ficarão um mês em cada área da Itaipu, em sistema de rodízio. Parte do acervo do Ecomuseu vai integrar as mostras. E, por fim, será feito o lançamento do Catálogo Talentos da Itaipu, para divulgar o trabalho dos colegas que desenvolvem algum tipo de atividade artística. As datas dos eventos e mais informações serão divulgadas em breve.

PLANTIOS

Mais adiante, a celebração continua com a retomada dos plantios de empregados que completam 15 anos de casa. No ano de 2020 os plantios não aconteceram em função das limitações impostas pela pandemia da covid-19, mas agora, com os devidos cuidados e distanciamento, a homenagem será retomada, com plantios dos “aniversariantes” do ano passado e também de 2021.

Também haverá dois jantares: um para o grupo de 2020 e outro para os homenageados de 2021, quando serão entregues certificados e lembranças. A previsão é que os plantios e os jantarem aconteçam no mês do junho, observando decretos e possíveis restrições. A Divisão de Relações Públicas entrará em contato com os homenageados para passar mais informações.

