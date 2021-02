Apoio: TCE-PR PROPÕE MAIOR PARCERIA ENTRE TRIBUNAL E CÂMARAS MUNICIPAIS

“Quero deixar as nossas portas abertas para que a gente possa interagir, numa relação que não seja um monólogo, mas uma via de duas mãos”, declarou o presidente do Tribunal, Fábio Camargo.

Uma parceria técnica e humana entre os vereadores e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Essa é a proposta que o presidente do órgão de controle, conselheiro Fabio Camargo, lançou aos participantes do 8º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, em Curitiba. “Quero deixar as nossas portas abertas para que a gente possa interagir, numa relação que não seja um monólogo, mas uma via de duas mãos”, declarou.

O presidente do TCE-PR, conselheiro Fabio Camargo, fala aos participantes do 8º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, realizado em Curitiba.

O congresso, organizado pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar), começou no último dia 24 e termina nesta sexta-feira (26), reunindo vereadores de todas as regiões do Paraná no Hotel Victoria Villa, na capital.

O evento foi uma oportunidade na qual o presidente do TCE-PR recordou o início de sua carreira na vida pública, como vereador, em Curitiba. “Aqui eu posso lembrar minha caminhada, em 1999, 2000, na qual eu pude lutar, trabalhar e aprender como vereador”.

Fabio Camargo atuou na câmara municipal por duas legislaturas, antes de se eleger deputado estadual. Ele mencionou algumas de suas realizações como vice-presidente da Uvepar, quando buscou o apoio do TCE-PR. “Eu dizia, por exemplo, que o problema da segurança não se resolvia apenas com mais polícia na rua, mas com a poda de uma árvore e uma luz, ou seja, um trabalho de qualidade com simplicidade”.

O dirigente aproveitou a oportunidade para colocar o TCE-PR à disposição dos vereadores paranaenses. Destacou que o seu vice-presidente, conselheiro Ivan Bonilha, preside o Instituto Rui Barbosa (IRB), entidade de capacitação dos tribunais de contas brasileiros e que pode auxiliar nesta parceria com as câmaras municipais.

E mencionou o programa Tribunal Itinerante, por meio do qual pretende visitar os 399 municípios do Estado. “Quero mostrar a qualidade que o Tribunal tem, o seu quadro técnico”.

