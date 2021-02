“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças’. O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes” (Marcos 12:30-31)

Você se ama? Ao lermos estes versículos conseguimos compreender qual a prerrogativa de Jesus ao ensinar estes mandamentos: o amor. Ele deve nortear as nossas vidas. Primeiro: amando a Deus sobre tudo e todos e em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. O problema com este segundo mandamento está na dificuldade que temos de cumpri-lo totalmente como é ensinado.

Muitas vezes não conseguimos amar ao próximo porque ainda não aprendemos a amar a nós próprios de forma equilibrada. De um lado existem aqueles que pecam pela falta de amor: não se valorizam, nem se cuidam, não respeitam seus limites, são negligentes, desleixados, autodepreciativos, têm baixa autoestima, etc. No outro extremo estão aqueles que se amam demais: são egoístas, se consideram superiores, nunca se importam com o outro, são altivos, ensimesmados, individualistas, independentes, etc.

A forma como você se vê será determinante na maneira com que também olhará para os outros. Quando amamos a Jesus acima de tudo, somos capacitados a mudar a forma de olhar para nós mesmos e para os outros.

Aprenda a se amar com ajuda do alto!

– Ore e peça ao Senhor que te mostre se está inclinado para um dos lados: desamor ou excesso. Reflita e peça que Ele te ajude a ter uma visão equilibrada a seu respeito.

– Temos um modelo: Jesus! Precisamos ser mais parecidos com Ele, reconhecendo nele o padrão para o nosso real valor.

– Conheça mais a Deus: através da leitura e estudo da Bíblia, busque chegar à estatura de Cristo (Efésios 4:13).

– O autoconhecimento também é importante: conheça-se a si mesmo, separe tempo para refletir e se autoavaliar, admire-se, corrija-se, motive-se, enfim, edifique-se a si mesmo.

– Conheça o seu próximo: se nos mantivermos isolados do outro nunca o conheceremos o suficiente para amá-lo na prática. Saia do casulo, conheça outras realidades e partilhe o amor de Deus.

– Somos todos preciosos aos olhos de Deus, E, por Ele, somos cuidados e valorizados. Mime-se de vez em quando, faça isso também a outros.

– Desenvolva humildade e altruísmo verdadeiros: considere os outros igualmente valorosos e até superiores a você mesmo, por amor.

– Busque desenvolver relacionamentos saudáveis e estáveis.

OREMOS: