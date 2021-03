Arcebispo: DOM MAURO MORRE EM CASCAVEL APÓS COMPLICAÇÕES PELA COVID-19

O Arcebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, morreu nesta quinta-feira (11), aos 66 anos, após complicações causadas pela Covid-19.

Dom Mauro foi internado no dia 16 de fevereiro, em um hospital particular de Cascavel, após ser diagnosticado com Covid-19. No dia 18 de de fevereiro Dom Mauro foi transferido para a UTI Covid-19 e intubado na mesma data.

A arquidiocese de Cascavel então divulgou diariamente o estado de saúde do Arcebispo, que chegou a ter melhoras durante o período internado, saindo até mesmo da intubação. Nos últimos dias Dom Mauro teve piora clinica, passando a ser novamente intubado. Ele ainda precisou passar por hemodiálise, e nesta quinta-feira veio a falecer.

Dom Mauro Aparecido dos Santos, nasceu no dia 09 de novembro de 1954, em Fartura-SP. Filho de Acácio Aparecido dos Santos e Madalena Aparecida de Moraes se mudou para Jacarezinho-PR em 1958 onde permaneceu até 1998. Foi ordenado presbítero na Catedral de Jacarezinho em 1984 e ordenado a Bispo na Catedral de Jacarezinho em 1998.

(Da redação com Tarobá News)

