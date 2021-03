Atrativo: FOZ DO IGUAÇU VAI GANHAR “SUPERAQUÁRIO” COM ESPÉCIES DE PEIXES NATIVOS

O Aquafoz será construído em uma área particular na entrada do PNI em uma área de 23 mil metros quadrados.

O Destino Iguaçu vai ganhar mais um atrativo para os turistas e a comunidade local. O “AquaFoz”, o Aquário de Foz do Iguaçu, foi anunciado na manhã desta terça-feira (23), em uma cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a presença do governador Ratinho Júnior. O investimento de R$ 100 milhões é do Grupo Cataratas, empresa responsável pelo turismo no Parque Nacional do Iguaçu (PNI) e no Marco das Três Fronteiras. As obras iniciam no segundo semestre deste ano e a conclusão está prevista para meados de 2023.

O Aquafoz será construído em uma área particular na entrada do PNI em uma área de 23 mil metros quadrados. O espaço terá diversos tanques com espécies de água doce e de ecossistemas marinhos em um total de 3,5 milhões de litros de água. O novo aquário dará ao público a oportunidade de desfrutar de uma experiência imersiva pelos dois principais rios paranaenses, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, e ainda conhecer as espécies de peixes de água doce de diversos ecossistemas, formados ao longo desses rios.

O novo atrativo tem a missão de se transformar em um importante centro de conservação da biodiversidade, apoiado no tripé educação, pesquisa e conservação e traz a expertise do AquaRio, que também é administrado pelo Grupo Cataratas. A consultoria para construção do empreendimento é do Estúdio Cosestudi, escritório de arquitetura responsável pelos projetos, exposições e criação de conceito de importantes aquários no mundo, como Oceanário de Lisboa (Portugal), Aquário de Genova (Itália), Aquário de Cingapura (Cingapura), Tennessee Aquarium e Aquário Baltimore (Estados Unidos).

