Aula Paraná: GOVERNO DO ESTADO INICIA AULAS DE REFORÇO CONTANDO COMO ANO LETIVO

O ano letivo de 2021 começa nesta quinta-feira (18) em toda a Rede Estadual de Ensino com aulas de reforço pelo Aula Paraná. Até o fim de fevereiro as aulas serão remotas por meio da TV aberta, YouTube, aplicativo e Google Classroom, além das atividades impressas.

As aulas desta quinta e sexta-feira (18 e 19) e as da próxima semana (dias 22 a 26) fazem parte dos 200 dias letivos do calendário escolar, ou seja, são de participação obrigatória dos estudantes, pois a frequência será contabilizada através das atividades realizadas.

Durante esses sete dias os conteúdos a serem abordados são os que apresentaram mais dificuldades aos estudantes em 2020, com base nos dados da média de 20 milhões de lições de casa semanais desenvolvidas ao longo do ano passado.

Os resultados dessas atividades, divididos por séries, disciplinas e turmas, serão apresentados aos professores até o dia 28 de fevereiro, antes do início do modelo híbrido, em 1º de março.

Em Matemática, por exemplo, os alunos do 6° ano verão os conteúdos básicos das Operações Numéricas, Geometria Plana e conceitos de Sistema de Numeração. Em Língua Portuguesa, por sua vez, será trabalhado no 6° ano o gênero textual conto, na perspectiva das Práticas de Linguagem: Leitura e Análise Linguística.

Em Ciências, no 8° ano as aulas serão sobre Célula Vegetal e Célula Animal. As aulas estão recheadas de assuntos que contemplam aprendizagens essenciais ao desenvolvimento no ano letivo de 2021.

Com o desempenho desse período inicial em mãos, os professores vão saber quais conteúdos deverão ser reforçados e os principais pontos de atenção a serem abordados em sala de aula. “Haverá um grande esforço pedagógico para a assimilação dos conteúdos.

A ideia é que, no início do ano presencial, haja um nivelamento e até o final do primeiro trimestre, em maio, a primeira Prova Paraná do ano para mensurar tudo o que foi apresentado”, destaca o diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio Dias.

ATIVIDADES IMPRESSAS

Alunos sem acesso a equipamentos necessários para as aulas online deverão retirar o kit pedagógico impresso com as trilhas de aprendizagem nas escolas nos dias 18 e 19, incluindo os novos estudantes da rede nesse perfil.

CAPACITAÇÃO E ACOLHIMENTO

Também a partir desta quinta (18), começa nas escolas o treinamento do protocolo de biossegurança, com as medidas de prevenção necessárias para o bom andamento das atividades, destinado aos brigadistas de cada escola. Eles vão treinar professores e demais funcionários dos colégios na sexta-feira (19).

Já nos dias 22 e 23, as oficinas vão abordar as particularidades do modelo híbrido, uso dos equipamentos, ferramentas e dinâmica das aulas. Nos dias seguintes, será a vez dos estudantes visitarem as escolas.

VEJA COMO ACESSAR O AULA PARANÁ

TV Aberta – São três canais diferentes: um para o sexto e oitavo anos do Ensino Fundamental, outro para o sétimo e nono anos e um terceiro para o Ensino Médio. Os números para sintonização seguem o padrão ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Por exemplo: em Curitiba, a transmissão acontece nos canais 7.2, 7.3 e 7.4. É possível verificar a lista dos canais da RIC por cidade.

Confira a programação:

– Do 6º e 8º

– Do 7º e 9º

– Do Ensino Médio

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCfbFento2_mCEyUgeiwImiQ/featured

APLICATIVO: Disponível no sistema Android (Google Play) e iOS (App Store). Confira os tutoriais do app e do Google Classroom.

