Aumento na Tarifa: AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ AUTORIZA AUMENTO DE 5,7701% EM TARIFA DA SANEPAR

A agência reguladora de serviços públicos paranaense Agepar autorizou reajuste de 5,7701% na tarifa de água e esgoto da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), de acordo com fato relevante da empresa na noite de quarta-feira.

A companhia disse que o Conselho Diretor do órgão reconheceu a regularidade da Audiência Pública nº 001/2021, bem como homologou o resultado da 1ª Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Sanepar.

Conforme a decisão da Agepar, os resultados para a 1ª Fase da 2ª revisão tarifária apontam para a tarifa no valor de 5,6675 reais por metro cúbico, a ser aplicada nas contas de água e esgoto 30 dias após a publicação da resolução pela agência.

PARANÁ TEM NOVAS NORMAS PARA REPOVOAMENTO DE PEIXES

Regulamentação visa proteger a fauna silvestre e o ambiente natural de espécies invasoras, o que provoca danos à biodiversidade local.

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e o Instituto Água e Terra (IAT) publicaram a resolução conjunta número 10/2021, que define normas para estocagem e repovoamento de peixes. Conforme o documento, todas as ações de soltura e repovoamento de peixes nas bacias hidrográficas do Paraná e seus afluentes devem ter autorização do órgão ambiental estadual.

O objetivo é proteger a fauna silvestre e o ambiente natural contra espécies invasoras. De acordo com a resolução, é proibido povoar com espécies exóticas ou invasoras, de origem estrangeira. A introdução de espécies do Brasil, mas não originárias do local especificamente (alóctones), é passível de autorização mediante análise e estudo de impacto ambiental na região.

São consideradas exóticas as espécies presentes em determinada área geográfica, da qual não são originárias, ou seja, foram introduzida pelo homem, originárias de outro país, e cuja introdução ou dispersão pode ameaçar a diversidade biológica.

Já alóctones são espécies presentes em um outro ecossistema ou área geográfica, mas originárias do mesmo país, espécie, subespécie de hierarquia inferior, ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, porém com capacidade de sobreviver e reproduzir-se.

Segundo o coordenador das Bacias Hidrográficas e Pesca da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Roald Andretta, a soltura e o repovoamento de peixes são permitidos com espécies nativas e mediante autorização do instituto. “Com essa resolução evitamos contaminação com espécies exóticas, zoonoses, consanguinidade, e outros danos possíveis de ocorrer em repeixamentos feitos sem critério”, afirmou.

A lista de espécies permitidas para e soltura em rios, mares e estuários no Paraná pode ser consultada https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=246406&indice=1&totalRegistros=10&anoSpan=2021&anoSelecionado=2021&mesSelecionado=0&isPaginado=true

MULTAS

Realizar a soltura de espécies exóticas de peixes acarreta em multa de R$ 2 mil, com possibilidade de acréscimos a depender da situação.

(Da Redação com Money Times e O Presente)

