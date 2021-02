Baixo Nível: CONSIDERADA UMA DAS “LÍDERES DO FUTURO”, ANITTA FAZ VÍDEO TATUANDO O ÂNUS E VIRA PIADA NA WEB

Vídeo foi gravado na mansão de Anitta no Rio de Janeiro, um amigo dela aparece dançando no chão durante o processo.

Existe limite para o ridículo? Para a cantora Anitta, com certeza, não!

Ela compartilhou um vídeo que viralizou em diversas mídias neste sábado (20).

O conteúdo?

A cantora aparece de quatro, enquanto tem o ânus tatuado e grita de dor.

“Ai, caralho”, grita ela, na gravação.

No vídeo, que foi gravado na mansão de Anitta no Rio de Janeiro, um amigo dela aparece dançando no chão durante o processo.

Sobre a tatuagem no ânus, Anitta ainda afirmou que optou pela parte íntima por não ter mais “espaço” pelo corpo.

Vale lembrar que a artista foi considerada uma das 100 “líderes do futuro” pela revista Time.

O que será do futuro previsto pela Time?

ASSISTA O VÍDEO:



