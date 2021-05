Banco do Empreendedor: LINHAS DE CRÉDITO ATENDEM PESSOA NA INFORMALIDADE ATÉ EMPRESAS DE GRANDE PORTE

Prazo máximo para pagamento do microcrédito, crédito mais buscado, vai até 36 meses.

O Programa Opinião, da TV Câmara de Foz, dialogou com o coordenador do Banco do Empreendedor, Volnei Lampert, que falou um pouco sobre os benefícios do programa, prazos para pagamento dos créditos e segunda etapa do Foz Juros Zero.

“O Banco do Empreendedor é um programa de crédito orientado. Ele oferece às empresas de Foz todas as linhas de créditos operadas pela Fomento Paraná, então temos recursos desde a pessoa na informalidade, como recém formalizadas e pessoas formalizadas há mais de um ano e empresas de pequeno, médio e grande porte, que têm operação de crédito com valor um pouco maior”.

Com relação aos recursos para crédito, Volnei explica que: “O valor mínimo começa com 5 mil reais para atividades informais e o teto das operações é de R$ 1,5 milhão em caso de empresas maiores.

PRAZOS DO MICROCRÉDITO

“Os prazos do microcrédito, que é o maior foco aqui, são de 36 meses. Então a pessoa pode ter um período de carência e fazer o pagamento no prazo máximo”, explicou Volnei.

2ª FASE DO FOZ JUROS ZERO

Volnei Lampert explicou que atualmente as pessoas precisam estar com CPF regular, mas “na proposta nova da segunda fase do Foz Juros zero a Assembleia Legislativa do Paraná está estudando a possibilidade de dispensar as consultas cadastrais. Se eles aprovarem, a fomento vai estender o entendimento de pessoas que tenham restrição possam ter crédito”.

CONTATOS BANCO DO EMPREENDEDOR

(45) 99985-0006 ou pelo e-mail: bancodoempreendedor@pmfi.pr.gov.br

