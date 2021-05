Binacional: GENERAL FERREIRA REAFIRMA APOIO ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA DA REGIÃO

O diretor-geral brasileiro visitou a Capitania Fluvial do Rio Paraná nesta terça-feira (25).

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, reafirmou a importância do apoio da empresa às forças de segurança da região. Na manhã desta terça-feira (25), ele visitou a Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP) e foi recebido pelo capitão dos Portos, o capitão-de-fragata Carlos Eduardo Felipe de Freitas Silva.

General Ferreira fala aos empregados da Itaipu. Foto: Rubens Fraulini/IB.

“A Itaipu tem vários convênios firmados com os órgãos de segurança, as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Já colhemos bons resultados com o aumento da segurança em nossa região. Por isso, a intenção é continuar mantendo os apoios dentro de nossa possibilidade. Seguimos juntos nessa batalha para consolidar a segurança pública na região”, afirmou o general Ferreira.

No início da visita, ele foi recebido por um silvo do apito marinheiro, utilizado em cerimônias com a recepção de autoridades. Depois, o diretor conheceu as dependências da Capitania Fluvial, que responde pela cobertura de 310 municípios no Paraná, incluindo o Reservatório de Itaipu e os rios Paraná e Iguaçu.

De acordo com Carlos Freitas Silva, a CFRP baseia sua atuação no tripé segurança das embarcações, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição hídrica. “Mas nossa localização estratégica nos traz outros desafios, como o combate ao crime transfronteiriço”, completou o capitão Silva.

Para atuação no combate do crime na fronteira, a Capitania conta com o destacamento de 19 fuzileiros navais. A tripulação é formada por 12 oficiais, 104 praças e 10 recrutas – até o final do ano, serão formados 80 recrutas. A CFRP tem 14 embarcações e 16 viaturas (sendo quatro caminhonetes doadas pela Itaipu).

Convênios

Em outubro do ano passado, a Itaipu e a Marinha do Brasil firmaram um convênio de cooperação para ampliar a segurança da fronteira. O acordo prevê apoio logístico da Itaipu a operações da Marinha no reservatório e em áreas próximas às praias dos municípios lindeiros, como abastecimento e manutenção de viaturas e embarcações.

Na ocasião, o comandante do 8º Distrito Naval, vice-almirante Sérgio Fernando de Amaral Chaves Junior, participou do encontro com a diretoria de Itaipu. A Capitania Fluvial do Rio Paraná submete-se ao 8º Distrito Naval, que compreende os estados do Paraná e de São Paulo.

(Da Redação com JIE)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado