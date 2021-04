BR 277: ECOCATARATAS REAJUSTA VALORES DE PEDÁGIOS EM 7,6% ENTRE FOZ DO IGUAÇU E GUARAPUAVA

Confira como ficam os novos preços do pedágios na BR 277 de Foz a Guarapuava. Agência Reguladora do Paraná vai recorrer no Judiciário contra a decisão.

A Ecocataratas obteve decisão favorável, que suspendeu os efeitos da Resolução 27/2020 da Agência Reguladora do Paraná – AGEPAR e permitiu o prosseguimento do processo de reajuste tarifário relativo a dezembro de 2020.

Desta forma, a Ecocataratas em cumprimento ao contrato de Concessão nº 073/97, informa que, os valores das tarifas das cinco praças de pedágio no seu trecho de concessão – entre Foz do Iguaçu e Guarapuava – serão reajustadas em 7,6%, à zero hora desta quarta-feira (14), conforme tabela:

Recurso – A AGEPAR vai recorrer da decisão, e até que a Justiça analise o recurso, a Ecocataratas anunciou o reajuste imediato, válido a partir desta quarta-feira (14), para todas as praças de pedágio do trecho.

A agência havia suspendido o reajuste previsto para o ano passado como forma de compensar erros de cálculo na tarifa em aumentos anteriores, entre 2016 e 2017. De acordo com a assessoria da AGEPAR, a concessionária havia acrescentado de forma indevida valores referentes ao chamado degrau tarifário nas contas das tarifas desses anos.

(Da Redação com Gazeta do Povo e Paraná Total)

