Colapso: EM FOZ, COM SISTEMA DE SAÚDE EM CAOS, TESTES DE COVID DEMORAM ATÉ DEZ DIAS

Medidas administrativas adotadas pela secretária Rosa Jerônimo pioraram a situação nas unidades de saúde, nas UPAs e no Hospital Municipal. Itaipu entrou na questão para socorrer.

O resultado de testes para Covid na UPA-Morumbi, transformada em central de triagem, está demorando até dez dias. Os familiares de quem faz teste estão sendo orientados a ficar em casa. Quando o paciente consegue caminhar é mandado de volta para ficar em isolamento domiciliar. Em muitos casos, enquanto demora o resultado, tanto a pessoa testada que sente melhora nos sintomas, quanto os familiares estão quebrando a quarentena, visto que o sistema de saúde perdeu completamente o controle. Esse pode ser um dos motivos de o vírus continuar se espalhando.

A pessoa fica internada na UPA só quando está muito mal. Aqueles que voltam para casa saem sem receita nenhuma, ou seja, ficam por conta da sorte. Caso piorem, voltam para a UPA Morumbi e se precisar de UTI fica na fila de espera. É esse o retrato do caos.

A secretária de saúde que assumiu a pasta neste ano, a primeira-dama Rosa Jerônimo (foto ao lado), também insiste em manter esparramados pela cidade inteira os locais de testagem e assim abriu portas para mais contaminações. São dez unidades de saúde recebendo pacientes suspeitos de Covid e que acabam colocando em risco as pessoas que vão às unidades por outros motivos.

Outro efeito é que as pessoas, com medo desse risco de contaminação, estão evitando ir às unidades de saúde. Para comprovar, basta verificar principalmente no período da tarde nas unidades e perceber que estão vazias. Essa situação está empurrando as pessoas para a automedicação ou fazendo transformar casos de doenças leves em graves ou até crônicos.

Há filas de 6 mil para exames como raio X. Ginecologista, que também é básico, passa de 1.500 mulheres esperando e assim segue para outros campos como gastro, exames de endoscopia e até eletrocardiograma com mais de 2.000 pacientes esperando. Pequenas cirurgias que terminou o ano em torno de 1.500 passam de 2.000 pessoas atualmente.

Outras 5.000 pessoas aguardam cirurgias eletivas porque o Hospital Municipal passou a cuidar só de Covid e suspendeu os demais atendimentos. Os casos de traumas e acidentes de trânsito, por exemplo, o atendimento é no limite por conta da falta de UTIs.

COM AJUDA DE ITAIPU, TESTAGEM PARA COVID-19 EM FOZ SERÁ MAIS RÁPIDA

Por meio de convênio com a Itaipu Binacional, agora o resultado dos testes, que vinha sendo feito em Curitiba e demorava até três dias, poderá sair em 24 horas, dependendo do horário da coleta. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 24 de março, por meio da assessoria de imprensa da Itaipu.

A binacional financiou a aquisição de um equipamento de alta tecnologia, denominado extrator e purificador de ácido nucleico automatizado, que substitui parte do processo que anteriormente era realizado de forma manual. A equipe do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Municipal, passou por um treinamento, após o processo de instalação e validação da máquina. O equipamento entrou em operação nesta quarta-feira (24).

“A Itaipu, sabe que investir em saúde é salvar vidas. Alinhados com o governo federal no enfrentamento do novo coronavírus, não temos medido esforços para cuidar da saúde da nossa gente”, diz o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna. No total, a Itaipu investiu quase R$ 80 milhões em diversas ações para combater a covid-19 e minimizar seus efeitos, tornando-se a principal parceira dos municípios da região.

O novo equipamento, com custo de R$ 293 mil, diminui o tempo de extração e a interferência humana, e, ao mesmo tempo, aumenta a sensibilidade do exame. Para efeito de comparação, no processo manual realizado anteriormente, o laboratório demorava 1h30 para realização de 30 extrações. Já com esse equipamento, será permitido fazer 96 extrações simultâneas em apenas 30 minutos.

As amostras do exame RT-PCR, considerado padrão ouro para a testagem de covid-19, estavam sendo enviadas para o Laboratório Central de Estado (Lacen), em Curitiba. O tempo de espera durava até três dias ou mais, dependendo da demanda do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). Os kits de extração e detecção, próprios para o novo sistema automatizado, foram fornecidos pelo Ministério da Saúde.

EQUIPAMENTO TEM MAIS SEGURANÇA

Segundo o gerente e responsável técnico do laboratório, Rafael dos Santos da Silva, o equipamento é muito preciso, sensível, evita contaminação cruzada e diminui o fator humano, dando maior segurança e aumentando capacidade analítica. “Queremos agradecer à equipe da Itaipu Binacional que, por meio do convênio firmado, está possibilitando a concretização desse projeto de renovação tecnológica da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, que incluiu a aquisição desse equipamento. E, também, ao Governo Municipal, que, junto ao Ministério da Saúde, foi responsável por adquirir os insumos para realização dos exames da Covid-19”, afirmou.

(Da Redação com JIE)

