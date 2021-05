Cidade em luto: COVID-19 JÁ MATOU MAIS DE 800 IGUAÇUENSES

Boletim da quinta-feira, 6 de maio de 2021, retrata a trágica situação de mortalidade da doença em Foz do Iguaçu com 801 óbitos.

Com o maior índice de mortes do Paraná, Foz do Iguaçu contabiliza mais de 800 vítimas fatais da Covid-19. O boletim oficial de quinta-feira, 6 de maio de 2021, divulgado pela Vigilância Epidemiológica, retrata a trágica situação de mortalidade da doença com 801 óbitos. Nas últimas 24 horas foram 88 novos casos e mais 6 mortos, todos homens – de 36, 43, 64, 69 77 e 83 anos. No total, a cidade soma 34.258 casos da doença desde o início da pandemia – mais de 13% de toda a população, sem contar os casos assintomáticos e as subnotificações. A quantidade real de infectados pode ser de até três vezes mais – acima de 1/3 da população em geral.

Dos 88 novos casos, 40 são mulheres e 48 homens, com idades entre 6 meses e 84 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Do total de casos ativos, 380 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 143 estão internadas.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Hospital Municipal subiu para 94% – dos 70 leitos existentes, 66 estavam ocupados na quinta-feira. No Hospital Ministro Costa Cavalcanti, dos 55 leitos de UTI, 31 estavam ocupados (56%). Da quantidade geral de 125 leitos (nos dois hospitais) 97 estão utilizados no momento, perfazendo um taxa de 78% de ocupação na cidade.

AULAS PANDÊMICAS

É nesse cenário de mortes pela Covid que a administração do prefeito Chico Brasileiro está retomando as aulas presenciais em Foz do Iguaçu nessa pandemia. Conforme divulgou o IGUASSU NEWS, especialistas avaliam que sem vacinação da comunidade escolar não há segurança sanitária para um retorno das aulas presenciais. As entidades representativas dos profissionais também firmaram em assembleia posição contrária à medida, mas o Município insiste.

Nesta quinta-feira, 6, a prefeitura divulgou que mais fará exames em mais de 100 estudantes que retomarão as atividades presenciais na próxima segunda-feira (10). As coletas serão feitas a partir das 8h nas escolas Josinete Holler, Papa João Paulo I e Princesa Isabel, e a partir das 14h nas escolas Jardim Naipi e Osvaldo Cruz. Os funcionários e estudantes repetirão o exame dentro do prazo de 15 dias, mas isso não garante bloqueio, considerando os assintomáticos e a possibilidade de transmissão do vírus a partir do segundo dia de infecção do indivíduo.

Ainda não há uma data definida para retorno das demais escolas. A Secretaria de Educação mantém as atividades remotas e aulas on-line com os mais de 25 mil alunos da rede.



(Da Redação com PMFI)

