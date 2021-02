Coluna Caio Gottleib: O LEGADO DE LUNA

Prestes a entregar o cargo de diretor geral da margem brasileira da Itaipu para assumir o comando da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna receberá na quinta-feira (25) mais uma visita do presidente Jair Bolsonaro, que vem a Foz do Iguaçu para participar da solenidade de lançamento da revitalização do sistema de transmissão de corrente contínua da subestação de Furnas, que leva energia da usina para o Centro-Oeste e Sudeste do país.

General Joaquim Silva e Luna

Orçada em R$ 1 bilhão, a obra fecha com chave de ouro a revolucionária gestão dele, que completou neste domingo (21) dois anos marcados por um formidável e inédito histórico de investimentos (veja a lista no final da nota) que somam 2,5 bilhões de reais e estão mudando o perfil socioeconômico do Oeste paranaense e de outras regiões.

Um deles, só para destacar um exemplo, é a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz, prevista para ser concluída em abril e vistoriada na semana passada por Luna e pelo governador Ratinho Junior.

Executada com o apoio do governo do Estado ao custo de 70 milhões de reais, dos quais quase 80% são bancados pela hidrelétrica, a extensão de 2.194 para 2.858 metros dará à terra das Cataratas a maior e mais moderna pista de pouso e decolagem do Sul do Brasil, possibilitando um aumento considerável do número de voos sem escalas, inclusive intercontinentais, e transformando o terminal em um importante hub logístico regional.

Inevitavelmente, a surpreendente quantidade e dimensão das obras já prontas ou em andamento, em tão curto espaço de tempo, provoca a comparação com os 15 anos que o PT administrou a binacional e não chegou nem aos pés do desempenho do general, alvo constante de elogios de Bolsonaro.

Como isso foi possível?

Foi o resultado de duas ações, como explica um assessor da diretoria: o redirecionamento dos recursos, antes aplicados sem aderência à própria missão da usina, destinados até para outros lugares do país, e um corte drástico na gastança.

Simples assim.

Relação das principais iniciativas empreendidas por Luna:

Segunda ponte entre Brasil e Paraguai

Implantação do trecho de 46,9 km da rodovia BR-487 (Estrada da Boiadeira)

Duplicação da rodovia BR-469 (Rodovia das Cataratas)

Obras de acesso 2ª ponte BR/PY (BR 277)

Duplicação do contorno oeste de Cascavel (BR-163)

Duplicação da BR-277 – Trecho PRF/Ferroeste

Implantação do contorno de Guaíra

Melhorias no Hospital Ministro Costa Cavalcanti

Ampliação da pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu

Revitalização da ponte de Guaíra

Estrada Santa Helena-Ramilândia (26 km)

Segunda sede do BPFron em Guaíra

Iluminação viária de 21 km da BR-277

Duplicação do acesso ao Aeroporto de Foz e ao Pátio de Manobras (Infraero)

Construção do Mercado Municipal

Ciclovia na Vila A

Segunda fase da ciclovia na Tancredo Neves

Pista de atletismo em Foz

Revitalização do Centro Náutico de Guaíra

Projeto Beira Foz

Construção do Hemonúcleo de Foz

Laboratório de Medicina Tropical de Foz

Revitalização do Gramadão da Vila A, em Foz

Estudo de Viabilidade Técnica Econômica (Ramal Trimodal) Cascavel-Foz

Centro Integrado de Polícias de Foz

Revitalização do Porto Internacional de Guaíra

Reforma da Delegacia da Mulher/Turista/Instituto de Identificação, em Foz

Nova sede da Fibra.

