Coluna Caio Gottlieb: IMAGINE SE NÃO ESTIVESSE TÃO RUIM & A BOA NOTÍCIA DO DIA

Pelo que se ouve e se lê todos os dias no noticiário da grande mídia, que faz uma oposição ao governo mais ferrenha do que seus adversários políticos, o presidente Jair Bolsonaro já perdeu a confiança do mercado e vem espantando investidores por sua forma polêmica de enfrentar a pandemia e também, segundo dizem, por ter abandonado a agenda de privatizações.

Pois essa tese catastrófica foi colocada à prova no mundo das coisas reais nesta quarta-feira (7) por ocasião do leilão na Bolsa de Valores de 22 aeroportos da Infraero espalhados por 12 estados.

Vejamos o que aconteceu.

Grande vencedora da disputa, a CCR arrematou os blocos Sul e Central com ágio que chegou a superar 9.000%.

É isso mesmo que você leu: 9 mil por cento!

Por meio de uma subsidiária, ela deu lance de R$ 2,128 bilhões no lote Sul (que incluiu o cobiçado Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba, e o de Foz do Iguaçu, entre outros), com ágio de 1.534%.

No lote Central, onde o destaque é o terminal de Goiânia, a oferta foi de R$ 754 milhões, ágio de 9.156%.

Por sua vez, o grupo francês Vince Airports abocanhou o bloco Norte (encabeçado pelo Aeroporto de Manaus) com proposta de R$ 420 milhões, um ágio de 777%.

Somando tudo, os vitoriosos desembolsaram 3,3 bilhões de reais de outorga, pagos à vista à União (que já teria ficado feliz se recebesse a proposta mínima de 186 milhões), pelo direito de administrar os terminais durante os próximos 30 anos, comprometendo-se a investir 6,1 bilhões nos ativos ao longo do período da concessão.

Como nunca se soube que os diretores e acionistas dessas companhias gostassem de jogar dinheiro fora, só resta concluir que eles estão otimistas com o presente e o futuro do país.

Nada mau para um governo desacreditado.

Desembarcou no estado nesta quinta-feira (8) uma nova carga de imunizantes contra a Covid-19.

Contendo 242.050 vacinas, é o 12º lote enviado ao Paraná pelo Ministério da Saúde desde o início da campanha nacional de imunização contra a pandemia do novo coronavírus.

São primeiras doses e segundas doses.

Elas serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do estado, para imediata distribuição aos municípios.

