Coluna Caio Gottlieb: A HORA DA VERDADE

Dinheiro é fundamental, mas só ele não basta para recuperar as empresas que foram mais duramente afetadas pela paralisação das atividades econômicas nos momentos mais críticos da pandemia.

Em muitos casos, antes de colocar um único centavo para continuar o negócio, a decisão mais sensata a ser tomada é fazer um profundo exame para constatar se, diante das transformações irreversíveis provocadas pela Covid-19 nos hábitos de consumo e nas relações sociais, ainda existe mercado para aquele produto ou serviço nestes novos e desafiadores tempos.

Foi pensando nisso que o Sebrae/PR planejou e vai lançar nas próximas semanas um programa que concederá em forma de doação, a custo zero, 30 mil horas de consultoria do seu qualificado corpo técnico para orientar os micros, pequenos e médios empresários que estão enfrentando dificuldades para retomar suas atividades.

Através de uma ampla e meticulosa radiografia da empresa, os consultores poderão obter um diagnóstico preciso para indicar se vale a pena seguir em frente, corrigindo e ajustando os rumos, ou se é melhor parar logo, estancar os prejuízos e buscar outros caminhos.

Pode-se gostar dela ou não, mas é inútil brigar com a realidade: o fato é que o mundo mudou e, parafraseando a canção famosa, nada do que foi será.

A oportuna e louvável iniciativa foi anunciada em primeira mão na conversa que tive no Jogo Aberto com o empresário londrinense Fernando Moraes, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), que esteve em Cascavel na semana passada prestigiando a eleição de Genésio Pegoraro para a presidência da Acic.

A entrevista vai ao ar na TV Tarobá neste sábado (8), a partir das 18h50m, com transmissão simultânea pelos canais digitais da emissora.

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado