Coluna Caio Gottlieb: AEROPORTOS NO RADAR

Autor das emendas parlamentares que destinaram o maior volume de recursos, cerca de 30 milhões de reais, para a conclusão das obras que colocaram o aeroporto de Cascavel entre os mais modernos do interior do país, o deputado federal Fernando Giacobo vai agora contribuir para dotar o terminal de uma importante melhoria tecnológica.

Acompanhando o prefeito Leonaldo Paranhos em visita na última semana ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão da FAB, no Rio de Janeiro, para tratar da implantação no aeroporto de uma Estação Meteorológica de Superfície, Giacobo garantiu a obtenção da verba de 8 milhões de reais necessários para a aquisição do equipamento, que facilita as operações de pouso e decolagem.

O sistema auxilia os pilotos e os profissionais da aviação a tomar decisões críticas, fornecendo continuamente informações em tempo real e relatórios sobre as condições meteorológicas do aeródromo.

Falando nisso, o Ministério da Infraestrutura confirmou para o dia 7 de abril a realização de mais um leilão para repassar à gestão privada 22 aeroportos administrados pelo governo federal.

Estarão à venda nessa rodada as nove concessões do bloco Sul, que inclui quatro terminais paranaenses: Afonso Pena (São José dos Pinhais), Bacacheri (Curitiba), Foz do Iguaçu e Londrina.

O lance mínimo é de pouco mais de 130 milhões de reais e o compromisso do vencedor do pregão é investir cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais ao longo de um contrato de 30 anos.

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)

Curtir isso: Curtir Carregando...