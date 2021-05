Coluna Caio Gottlieb: APROVEIA QUE AINDA TÁ BARATA…

By

Parece que o FC Cascavel já começa a conquistar simpatizantes em outros países dispostos a desembolsar uma boa grana para vestir sua camisa.

É a conclusão a que chega quem vê a indumentária da Serpente, sensação do campeonato paranaense nesta temporada com a classificação invicta para uma das semifinais ainda sem data e adversário definidos, sendo exibida para compra na vitrine virtual de uma das mais icônicas lojas do mundo especializadas em camisas de clubes de futebol.

Fisicamente localizada em Londres, junto à famosa cervejaria Truman, a Classic Football Shirts está vendendo no site o manto auri-negro da equipe cascavelense por meros 39,99 euros, o que representa em valores redondos mais de 255 reais, quase dez vezes o preço do produto no Brasil.

Recomendo aos torcedores estrangeiros desejosos de desfilar com a bela vestimenta que a adquiram o mais breve possível.

Imagina pra quanto vai se o time abocanhar o título?

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado