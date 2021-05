Coluna Caio Gottlieb: POLICLÍNICA CASCAVEL ESCOLHE REDE CARE

By

Ganharam contornos praticamente definitivos nos últimos dias as tratativas para a venda da Policlínica Cascavel, que tinha três pretendentes no páreo.

Por esmagadora maioria, os cotistas da empresa optaram por aceitar a oferta da Rede Care, que se propõe a ficar com 60% do controle acionário do hospital e investir a curto prazo cerca de 15 milhões de reais em um amplo programa de ampliação da estrutura física e aquisição de equipamentos.

O valor final a ser aportado pelo grupo na compra de participações para se tornar sócio majoritário do negócio não foi revelado, mas estima-se que deve passar dos 100 milhões de reais.

Holding de serviços de saúde fundada em 2017, o Hospital Care já está presente em Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Curitiba e Florianópolis.

Em acelerado ritmo de crescimento, o conglomerado fechou 2020 com faturamento de 1 bilhão de reais.

COMPANHEIRO A POSTOS

São as mais altas possíveis as expectativas futuras do PT em relação ao ministro Edson Fachin, um antigo e leal simpatizante da sigla.

Depois de levar o STF a anular as condenações de Lula na Lava Jato e torná-lo novamente elegível, o ministro terá outra importante missão a cumprir.

Para quem ainda não sabe, ele vai assumir em 2022 o comando do Superior Tribunal Eleitoral e terá a incumbência de conduzir o pleito que terá o petista em cena na busca do seu terceiro mandato de presidente da República.

Certas coisas não acontecem por mero acaso.

Principalmente no Brasil.

