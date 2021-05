Coluna Caio Gottlieb: DEUS NOS ACUDA

By

Ainda não inocentado e nem absolvido dos crimes que lhe são imputados na Lava Jato, mas com os direitos políticos recuperados pela decisão que anulou suas condenações e devolveu os processos à estaca zero, o candidato do STF à presidência da República em 2022 não está perdendo tempo para articular a formação da chapa.

A coluna “Radar” da revista Veja, assinada pelo jornalista Robson Bonin, revela que Lula “já conversou com todo o velho MDB. De Eunício Oliveira a José Sarney, passando por Jader Barbalho e Renan Calheiros: estão todos juntos”.

O título da nota não poderia ser mais apropriado: “Quadrilha reunida”.

NEGÓCIO À VISTA

Um dos mais tradicionais hospitais da cidade, administrado por uma sociedade composta por médicos e profissionais de áreas afins, a Policlínica Cascavel pode mudar de mãos muito em breve.

Autorizada por seus cotistas diante das ofertas tentadoras que começaram a surgir nos últimos meses, a venda passou a ser fortemente disputada por cinco grandes grupos empresariais que atuam no ramo da saúde em âmbito nacional.

O processo foi afunilando e restaram no páreo três interessados que devem oficializar suas propostas nas próximas semanas.

Se for concretizada, a transação vai envolver algumas dezenas de milhões de reais e trazer investimentos que colocarão a Policlínica entre os melhores hospitais do país.

