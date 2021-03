Coluna Caio Gottlieb: É TUDO OU NADA

Alguns deputados soltaram rojões nas redes sociais para celebrar que tinham conseguido convencer o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas a reverter para os cofres do Paraná o total dos recursos financeiros que forem obtidos das outorgas das próximas licitações das rodovias federais pedagiadas no estado.

Mas muita gente não viu na notícia nenhum motivo para comemorações.

É verdade que foi um progresso significativo diante do projeto original, que previa a destinação integral do dinheiro à União, e também em relação à segunda versão da proposta, até então em vigor, que reservava a metade do valor arrecadado para ser investido nas estradas estaduais paranaenses.

Entretanto, a benevolência do ministro não muda em nada a posição adotada sobre o assunto pelas entidades que representam o setor produtivo do estado.

Fortemente unidas em torno da causa, elas não arredam pé da decisão de só aceitar que a disputa das novas concessões seja pautada pela oferta da menor tarifa e rejeitam qualquer outra opção que inclua algum tipo de outorga onerosa, modelo que, segundo seus estudos, não reduzirá suficientemente o custo do pedágio e será para a economia do Paraná tão ou mais danoso que o sistema atual.

Ou seja, o embate está longe de terminar.

