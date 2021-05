Coluna Caio Gottlieb: EM TEMPOS DE COVID

Vai acontecer neste mês a troca das diretorias das duas maiores entidades representativas do setor produtivo regional.

Sócio da rede de supermercados Irani, o empresário Genésio Pegoraro recebe dia 20 a presidência da Associação Comercial e Industrial de Cascavel.

Já no dia 28 será a vez do advogado e empresário toledano Flavio Furlan assumir o comando da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná.

O evento da Acic se resumirá à assembleia geral ordinária que tradicionalmente formaliza a mudança de gestão. Talvez mais pra frente seja programada alguma festividade.

A cerimônia da Caciopar prevê um jantar, mas com público bem reduzido.

Outrora eventos de grande porte, movimentando centenas de convidados do mundo econômico, político e social, as duas posses sofrem as restrições impostas para conter a disseminação do coronavírus.

Antes se limitasse apenas a isso os estragos causados pela pandemia.

