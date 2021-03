Coluna Caio Gottlieb: EQUILÍBRIO E BOM SENSO

Dirigir os destinos de uma cidade, um estado ou um país não é tarefa simples mesmo em períodos de bonança e prosperidade. Mas exercer essa responsabilidade durante uma longa e mortífera pandemia talvez seja a experiência mais angustiante que um político possa enfrentar em sua vida pública.

Se ordenar um lockdown, seja ele total ou parcial, as empresas quebram e os empregados são mandados embora, agravando ainda mais a devastadora crise econômica e social já provocada pelos desastrosos efeitos da própria moléstia e do combate que é feito a ela.

Se liberar geral, o coronavírus toma conta, se espalha feito rastilho de pólvora, faz crescer em escala geométrica o número de infectados, leva ao colapso as estruturas de atendimento da saúde e condena milhares de doentes a morrer em casa (por Covid ou outras causas) pela falta de vagas nos hospitais.

Qualquer opção que se escolher é fortemente contestada, sobretudo porque não existe certeza de nada. Há muito a se descobrir sobre essa terrível enfermidade que abala o mundo com a maior catástrofe sanitária do século, que parece longe de terminar.

Em suma, errar é muito mais fácil do que acertar.

É preciso, diante de tamanho dilema, ter serenidade para decidir, tolerância para ouvir as críticas, sensibilidade para acatar os argumentos contrários e humildade para, se necessário, voltar atrás.

Vejo que, dentro do possível e do razoável, tem sido essa a conduta do governador Ratinho Junior.

Embora determinando a prorrogação por mais 48 horas das restrições impostas à circulação das pessoas em todo o território do Paraná que venceriam nesta segunda-feira (8), o novo decreto assinado por ele na última sexta-feira (leia o texto no final da nota) flexibilizou alguns pontos das normas anteriores e ampliou os horários de funcionamento do comércio, sem deixar de lado regras rígidas para evitar aglomerações.

Ainda na mesma ocasião, visando amenizar os impactos negativos gerados à economia pelas novas ações para conter a disseminação da enfermidade, o governador, repetindo o que fez no início da epidemia, anunciou diversas medidas para auxiliar a população (veja mais detalhes em outro link no rodapé da postagem), que incluem a dilatação de prazos para pagamento de tributos, parcelamento de dívidas com a Copel e a Sanepar e linhas de crédito para diversos setores, entre outras iniciativas.

Lembro, a propósito, de um provérbio oriental que serve de estímulo para todos aqueles que nos governam neste momento tão dramático: “Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos; mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes”.

