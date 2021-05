Coluna Caio Gottlieb: FIM DA NOVELA, E COM FINAL FELIZ

Pode-se levar como lição dessa história os ensinamentos que vêm da sabedoria de dois ditos populares: “água mole em pedra dura tanto bate até que fura” e “a persistência é o caminho do êxito”.

Confirmando oficialmente o acordo que há dias já estava sacramentado nos bastidores, o governador Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (21) que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio de Freitas decidiram que a modelagem das novas concessões das rodovias federais que cortam o Paraná vai acatar na íntegra a proposta que vinha sendo ardorosamente defendida nos últimos meses pelo Palácio Iguaçu e pelas entidades empresariais do estado.

Encerrando de vez os conflitos motivados pela insistência do Ministério da Infraestrutura em realizar os leilões dos lotes das estradas impondo pagamento de outorga onerosa e limitação no desconto do preço dos pedágios, ficou definido que não haverá cobrança de qualquer tipo de ágio e vencerá a licitação quem oferecer a menor tarifa sem nenhum limite pré-estabelecido, em um formato que contempla também novas regras para a garantia da execução das obras através de um depósito-caução e adequação no degrau tarifário das pistas duplicadas.

O desfecho bem-sucedido das negociações que Ratinho conduziu com muita paciência e firmeza colocou em evidência seu prestígio junto ao governo federal e demonstrou seu poder de liderança na articulação da sociedade paranaense em torno de uma causa que representa investimentos da ordem de 42 bilhões de reais nos principais corredores logísticos do estado.

Outro aspecto extremamente relevante da conquista foi a quebra de paradigmas solidamente assentados para as concessões rodoviárias federais, ao se aceitar um modelo personalizado para atender exclusivamente a demanda do Paraná, a partir da comprovação da diferente realidade do estado em relação ao restante do país.

Enfim, foi, inegavelmente, uma vitória política histórica do governador e uma demonstração de que, apesar das idas e vindas, marchas e contramarchas, o jogo só acaba quando termina.

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado