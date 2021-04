Coluna Caio Gottlieb: GENERAL AFFONSO DA COSTA NA LINHA DE COMBATE

Um dos comandantes da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada que teve maior participação na vida social cascavelense, granjeando imensa estima e um extenso rol de amigos com seu carisma, simpatia e bom-humor, o general de divisão Marcos de Sá Affonso da Costa está de partida para uma das mais conturbadas regiões onde persistem confrontos bélicos que preocupam o mundo.

General Marcos de Sá Affonso da Costa

Nomeado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, ele vai liderar a Missão Militar de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, levando a experiência de sua atuação em empreitada similar em Angola.

Depois da passagem por quase dois anos (entre agosto de 2016 e abril de 2018) pela unidade de Cascavel, Affonso foi transferido para o comando da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), no Rio, e atualmente vinha ocupando o cargo de Chefe do Preparo da Força Terrestre, um dos postos operacionais mais importantes do Exército.

Fluente em inglês, francês e espanhol, ele estará à frente de uma tropa com 13 mil soldados de 50 países que integram a força multinacional incumbida há vários anos da árdua e perigosa tarefa de pacificar o leste da nação africana, alvo de constantes ataques de grupos armados e insurgentes.

Boa sorte ao comandante.

