Coluna Caio Gottlieb: LUZ NO FIM DO TÚNEL

Contam com a participação direta do deputado federal cascavelense Evandro Roman promissoras tratativas que buscam a solução para um dos maiores problemas que atualmente afetam a economia do país e geram grande desgaste para a popularidade do governo.

Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Irã, ele tem se encontrado frequentemente com o presidente Jair Bolsonaro para colocá-lo a par das conversas que vem liderando com representantes de países do golfo pérsico para a importação de petróleo a preços que resultariam em significativa redução do custo do óleo diesel.

Se as negociações prosperarem, o litro do combustível no bico da bomba poderá ficar entre 65 e 70 centavos mais barato e contribuir fortemente para a recuperação econômica.

E, de quebra, propiciar um formidável ganho político para Bolsonaro.

