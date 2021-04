Coluna Caio Gottlieb: MEIO BI DIRETO NA VEIA

Acaba de ser lançada a segunda edição do programa Paraná Mais Cidades, uma parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, que disponibilizará desta vez a bagatela de 500 milhões de reais para investimentos nos 399 municípios paranaenses.

Oriundos meio a meio do Tesouro Estadual e da sobra orçamentária do Poder Legislativo, os recursos serão distribuídos pela Casa Civil com a participação efetiva dos deputados estaduais na indicação dos aportes, destinados aos mais diversos setores das comunidades que representam, as quais, por sua vez, através dos prefeitos e líderes locais, apontaram as principais demandas a serem atendidas.

Na cerimônia em que anunciou a boa nova ao lado do presidente da AL, Ademar Traiano, e de outros integrantes da cúpula dos dois poderes, o governador Ratinho Junior destacou que a iniciativa “é fruto de uma união de esforços em prol das pessoas. É uma ação municipalista, rápida e imparcial”.

Entenda-se a referência à imparcialidade pela razão pura, simples e altamente louvável de não haver em sua execução quaisquer favorecimentos ou discriminações de ordem político-partidária.

Planejado com a certeza de que uma grande parte da recuperação econômica do Estado após os impactos mais severos da pandemia terá que ser forçosamente induzida pelas obras públicas, o pacote, por seu expressivo volume financeiro, provocará reflexo imediato no aumento da geração de empregos e renda e na expansão do PIB paranaense.

Trata-se do maior programa de repasses de dinheiro a fundo perdido (ou seja, sem a necessidade de nenhuma espécie de contrapartida dos municípios) já implementado na história do Paraná.

