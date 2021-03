Coluna Caio Gottlieb: NO FUNDO DO POÇO & COOPERAÇÃO CONTRA COVID

Com cenas de pacientes entubados se acumulando até nos corredores dos hospitais e UPAs, todos já completamente sem leitos para receber novos infectados pela Covid-19, Cascavel virou manchete nos principais telejornais da noite desta quarta-feira (3) que mostravam a desoladora expansão da pandemia no país.

Em uma medida extrema adotada para dar um mínimo de atendimento aos casos mais graves, a Secretaria Municipal da Saúde determinou a retenção das ambulâncias do SAMU como alternativa de internamento provisório para os doentes.

É o retrato em tamanho real da tragédia e um sombrio prognóstico do que ainda pode estar por vir.

Convidado pelo prefeito Leonaldo Paranhos, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, vem à cidade hoje para ver o drama de perto e anunciar providências para amenizar a gravidade da situação.

Chega em boa hora.

Cooperação contra a Covid

Vai receber uma contribuição significativa da iniciativa privada o combate à pandemia em diversas cidades do Oeste paranaense.

As cooperativas agropecuárias da região, que figuram entre as maiores companhias do agronegócio do país, formaram um fundo para adquirir e entregar aos órgãos da saúde pública 35 respiradores, que serão depois distribuídos aos municípios conforme suas necessidades.

O investimento total será da ordem de mais de 2 milhões de reais.

Vale registrar que não é a primeira vez que elas se movimentam em apoio à luta para conter a disseminação da enfermidade que nas últimas semanas ganhou em todo o Brasil dimensões ainda mais catastróficas.

Lá por meados do ano passado, logo que surgiu o novo coronavírus, a Cotriguaçu fez a doação de 1 milhão de reais ao Hospital Universitário de Cascavel para a compra de equipamentos e insumos, além de participar de um pool de empresas que levantou expressivo montante de recursos financeiros para o Ministério da Saúde.

Fora isso, em várias comunidades onde atuam mais diretamente, as cooperativas têm ajudado de diferentes formas os hospitais engajados no enfrentamento da doença.

Esse é um dos momentos em que o cooperativismo mostra o que sabe fazer de melhor: a prática da solidariedade.

