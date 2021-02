Coluna Caio Gottlieb: O REI VOLTA A CAMPO

Para encantar os amantes do futebol em geral, mas especialmente os milhões de admiradores que aplaudem ao redor do mundo o maior jogador da história, acaba de estrear na Netflix um novo documentário sobre o lendário camisa 10 da seleção brasileira.

Oferecendo para as gerações mais jovens uma bela oportunidade de entender porque ele mereceu o título de Rei do Futebol, o filme, batizado simplesmente de “Pelé”, revive os feitos incomparáveis do craque que venceu três Copas do Mundo, marcou mais de mil gols, protagonizou lances de incrível genialidade e exibia, nos anos 1960, um preparo físico à frente do seu tempo.

Rivalizando com o até então insuperável documentário anterior sobre o atleta, “Pelé Eterno”, dirigido pelo brasileiro Aníbal Massaini Neto, a produção da Netflix (assista ao trailer no link abaixo), assinada por dois britânicos, revela cenas inéditas de arquivo e entrevistas recentes com o próprio astro e ex-companheiros de gramado.

Um dos produtores, vale destacar, é Kevin Macdonald, que ganhou o Oscar de Melhor Documentário de 1999 com “Munique 1972: Um Dia em Setembro”.

Enfim, um programa imperdível para os torcedores relembrarem momentos sublimes do esporte, que o destino, estranhamente, nos traz em uma época de tristes estádios vazios.

ASSISTA VÍDEO DE PELÉ SOBRE A PRODUÇÃO DA NETFLIX:

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)

Curtir isso: Curtir Carregando...