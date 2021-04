Coluna Caio Gottlieb: QUANDO TÁ NO SANGUE

Filho e sobrinho de políticos, o deputado estadual Gugu Bueno escalou mais um degrau na sua ainda incipiente, mas já exitosa, vida pública.

Cumprindo seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, depois exercer a vereança e presidir a Câmara Municipal de Cascavel, ele acaba de ser designado pelo governador Ratinho Junior para ser um dos dois vice-líderes do governo na Casa, atuando ao lado do colega Hussein Bakri na coordenação da base de apoio do Palácio Iguaçu.

Embora seja amigo pessoal e correligionário de Ratinho de longa data, desfrutando de sua mais estrita confiança, Gugu credenciou-se para o cargo após chefiar por mais de um ano a superintendência da Casa Civil, destacando-se por sua habilidade e eficiência no atendimento às demandas dos municípios junto ao governo.

Sua indicação ao posto, além do mais, fortalece enormemente a representação política do Oeste do Paraná.

Vai longe o garoto.

