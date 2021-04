Coluna Caio Gottlieb: RATINHO ENCAMPA A LUTA

Dissiparam-se as poucas dúvidas que o governador Ratinho Junior ainda tinha sobre a modelagem do leilão das novas concessões das rodovias federais no Paraná, tendo por objetivo o primordial atendimento dos interesses do estado dentro das imprescindíveis premissas de se obter uma drástica redução nos valores atuais do pedágio sem abrir mão do mais robusto e completo pacote de obras.

Ele já tem agora uma posição oficial e definitiva sobre o assunto, tomada com base na conclusão da análise dos técnicos do governo que esmiuçaram o formato desejado pelo governo federal, que prevê o pagamento aos cofres públicos de uma outorga e permite desconto na tarifa do pedágio até o teto de 17% sobre um preço pré-estabelecido, e, de outro lado, a proposta das entidades empresariais paranaenses, fundamentada na exclusão do ágio e na oferta pura e simples da menor tarifa, sem qualquer limitação, como critério para escolha dos vencedores da licitação, que deverão apresentar uma caução financeira para garantia das obrigações contratuais, afastando o risco de aventureiros ganharem a disputa e não conseguirem depois realizar as obras.

Convencido pelos números, cálculos e projeções do estudo de que a modelagem idealizada pelo Ministério da Infraestrutura é extremamente nociva para a economia do Paraná, o governador decidiu abraçar integralmente a sugestão do setor produtivo do estado e defendê-la junto à União até às últimas consequências.

Para ficar bem claro: Ratinho vai dizer em Brasília que os paranaenses não aceitam nenhuma fórmula que não seja balizada pela menor tarifa possível para os pedágios e rejeitam taxativamente a outorga onerosa, nem que venha pintada de ouro.

Como já é possível imaginar, os próximos capítulos dessa novela que há meses incendeia os meios políticos e empresariais do estado prometem lances ainda mais emocionantes.

