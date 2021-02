Coluna Caio Gottlieb: ROTA BIOCEÂNICA NA AGENDA PRESIDENCIAL

Embora a definição do modelo das novas concessões das estradas federais no Paraná seja o assunto dominante do momento na região, o documento entregue por lideranças do setor produtivo ao presidente Jair Bolsonaro durante sua visita a Foz do Iguaçu nesta quinta-feira (25) tratou de outro tema de igual relevância para a economia do estado e do país.

Bolsonaro recebeu das mãos do presidente do Observatório Social de Foz e ex-presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Danilo Vendruscolo, e do presidente da Lar Cooperativa Agroindustrial e do Sindiavipar, Irineo da Costa Rodrigues, uma carta pedindo o apoio e o engajamento do governo para a realização neste ano de um fórum sobre o sonhado projeto da rota bioceânica.

Trata-se, para quem não sabe, da rodovia internacional idealizada há mais de 60 anos para ligar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, promovendo a conexão dos portos do Oceano Atlântico com os do Pacífico para facilitar as exportações aos países asiáticos sem depender exclusivamente do Canal do Panamá.

Aproveitando o encontro, Irineo presenteou o presidente com uma camisa da Lar, a quarta maior indústria processadora de carne de frango do Brasil e a maior empregadora do país – com mais de 20 mil colaboradores – no âmbito das cooperativas do agronegócio.

A propósito, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, produtora rural no Mato Grosso do Sul, é uma ilustre associada da Lar, que tem forte presença naquele estado com dezenas de unidades atuando na comercialização de grãos.

