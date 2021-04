Coluna Caio Gottlieb: UM CASTELO E 40 BONS MOTIVOS PARA VIAJAR

Primeiro “exclusive house” do Brasil e único hotel de montanha credenciado pela Relais & Châteaux, o Castelo Saint Andrews, em Gramado (RS), anuncia uma ampla programação até o final do ano, trazendo os tradicionais festivais temáticos, além da exclusividade, privacidade, personalização e segurança que há 15 anos surpreende casais e famílias de todas as regiões do Brasil e do mundo.

Pensando neste momento onde as pessoas buscam um refúgio seguro para passar uma temporada de férias, finais de semana ou feriados, ou até mesmo o “hotel office” (para o trabalho remoto), o Saint Andrews formatou experiências especiais até o final do ano para que todos os interessados possam se programar e curtir o sonho de viagem segura em qualquer época do ano e de acordo com a preferência de cada um.

O sonho da viagem segura pode ser possível no município mais bem preparado do Brasil para receber os turistas neste momento, com diversas atrações que incluem chocolates, vinhos, ampla gastronomia e muita segurança em toda a jornada do hóspede para uma temporada em casal, com a família ou amigos.

Começando pelo outono, é possível ver a troca de folhas dos plátanos já na subida da Serra Gaúcha, uma atração superespecial que se soma à ampla programação desta estação no Castelo e programas que incluem vinhos, alta gastronomia e festivais tradicionais como o Ruinart Experience, o Macallan, o Festival Ibérico Pata Negra, entre outros.

Chegando o mês de junho, é a vez do Mês dos Namorados no castelo, com diversas atrações não só para a data, mas durante todo o mês dos apaixonados, que se estende a julho com a chegada da temporada de inverno, a época mais

concorrida e repleta de atrativos com o Festival de Inverno. Há programas especiais em cidades vizinhas, como Bento Gonçalves e seus roteiros especiais de uva e vinho, além dos jantares à luz de velas preparados com exclusividade nos jardins do castelo, e experiências como o Moët & Chandon Experience e o Fondue Experience.

Em agosto é a vez do Festival de Cinema de Gramado e Dia dos Pais, outras grandes datas com programação intensa para os hóspedes do castelo. Em setembro, a partir da chegada da primavera, se aproximam também os mais saborosos festivais preparados pelo chef premiado do hotel, como o Trufas Brancas da Toscana, Perrier-Jouët Experience, Festivais de Vinhos, Especial Baron Philippe de Rothschild, e muitos outros, todos harmonizados com os melhores vinhos e espumantes do mundo.

Quando entra o verão, em dezembro, já é tempo de celebrar o Natal Luz, onde a cidade ganha uma decoração natalina única no Brasil, e o Natal e Réveillon do Castelo, uma grande programação privativa com opções de programas completos de Natal (4 noites ou 7 noites), de Réveillon (4 noites ou 7 noites) ou Natal e Réveillon, uma programação completa (14 noites).

Outra novidade fica por conta das diárias promocionais para compra antecipada. Os viajantes já podem se programar agora e adquirir sua hospedagem com grandes descontos: de 7 noites (de domingo a domingo), pagando apenas 5 noites, ou 4 noites (domingo a quinta-feira), pagando apenas 3 noites, e ainda o roteiro de 3 noites (quinta-feira a domingo), pagando 2,5 noites, além do roteiro de 2 noites (sexta-feira a domingo), com 10% de desconto na compra à vista, sendo que todos os valores podem ser parcelados em até 4 vezes sem juros nos cartões de crédito.

Entre algumas mordomias de hospedagem estão o transfer em carro privativo entre o aeroporto e o hotel, indispensável para a segurança neste momento, além de welcome drink, café da manhã com menu degustação, serviços de mordomos, assim como visitas privativas ao Geo Museu, um museu de Minerais, Gemas e Fósseis localizado em Gramado, que leva o público a uma viagem através da história natural da Terra.

Há ainda uma visita privativa à vinícola Jolimont, uma imersão no mundo das uvas, assim como terapias relaxantes no spa, tradicional chá da tarde às 17h e piquenique nos jardins do Castelo, noite de pizzas italianas preparadas na boulangerie, jantar preparado pelo premiado chef do Castelo, cigar lounge para degustação de charutos das melhores qualidades do mundo acompanhado de drinks, e jantares temáticos sempre aos sábados (Weekend Experience).

O hotel disponibiliza todas as programações ao cliente, que poderá escolher diretamente pelo site (saintandrews.com.br), acessando a aba “experiências”, os mais diversos programas citados acima, ou pelos telefones do castelo (54) 3295-7700 e (54) 99957-4220 (Whatsapp).

As experiências exclusivas contemplam a utilização de todas as áreas comuns do hotel como spa, academia, cigar lounge, piscina aquecida, adega e cozinha gourmet (para jantares privativos), salas de estar, biblioteca, bar e boulangerie, lembrando que alguns ambientes podem ser reservados de forma privativa para o visitante com 100% de segurança.

O Castelo Saint Andrews conta com rígidas regras de biossegurança, limpeza e higienização, distanciamento social, limites de ocupação e todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde. Confira abaixo a lista de 40 experiências ao longo do ano e reserve sua.

OUTONO

Sabores da França – 16 a 18 de abril.

Festival Vinhos Rosé – 23 a 25 de abril.

Festival Ibérico Pata Negra – 30 de abril a 2 de maio.

Frutos do Mar Experience – 7 a 9 de maio.

Ruinart Experience – 14 a 16 de maio.

Festival de Fondue do Castelo – 21 a 23 de maio.

Especial Macallan e charutos Cohiba – 28 a 30 de maio.

MÊS DOS NAMORADOS

Fondue Experience – 4 a 6 de junho.

Moët & Chandon Experience – 11 a 13 de junho.

Especial Vinhos Argentinos – 18 a 20 de junho.

Vinhos do Velho Mundo Experience – 25 a 27 de junho.

INVERNO

Festival Fondue Suisse – 2 a 4 de julho.

Krug Experience – 9 a 11 de julho.

Noite Alemã no Castelo – 16 a 18 de julho.

Sabores do Brasil – 23 a 25 de julho.

Chandon Experience – 30 de julho a 1º de agosto.

Festival Dia dos Pais – 7 a 9 de agosto.

Festival Catena Zapata – 14 a 16 de agosto.

Pata Negra Experience – 20 a 22 de agosto.

Festival Brunello di Montalcino – 27 a 29 de agosto.

Dom Pérignon Experience (Feriado) – 3 a 7 de setembro.

Frutos do Mar com Veuve Clicquot – 10 a 12 de setembro.

Gaúcho Fogo de Chão (Feriado) – 17 a 20 de setembro.

PRIMAVERA

Sabores do Uruguai – 24 a 26 de setembro.

Festival de Fondue da Primavera – 1 a 3 de outubro.

Perrier-Jouët Experience (Feriado) – 8 a 10 de outubro.

Vinhos Gaúchos Experience – 15 a 17 de outubro.

Sabores do Mediterrâneo Experience – 22 a 24 de outubro.

Trufas Brancas da Toscana (Feriado) – 29 de out a 2 de nov.

Sabores da Primavera – 5 a 7 de novembro.

Moët & Chandon Experience – 12 a 14 de novembro.

Sabores da França Experience – 19 a 21 de novembro.

Festival Vinhos Rosé – 26 a 28 de novembro.

Especial Baron Philippe de Rothschild – 3 a 5 de dezembro.

Veuve Clicquot Experience – 10 a 12 de dezembro.

Summer Experience – 17 a 19 de dezembro.

VERÃO

Natal da Nova Vida no Castelo (7 noites) – 19 a 26 de dez. Ou 22 a 26 de dez (4 noites).

Réveillon da Nova Vida (7 noites) – 26 de dez a 2 de jan. Ou 29 de dez a 2 de jan (4 noites).

Natal e Réveillon da Nova Vida (14 noites) – 19 de dez a 2 de jan.

Sobre o Castelo Saint Andrews

O Castelo Saint Andrews Gramado é o único “exclusive house” de montanha do País membro da Relais & Châteaux, associação que reúne os melhores hotéis e restaurantes do mundo. Premiado por diversos órgãos especializados, o castelo é heptacampeão pelo Word Travel Awards, considerado o maior prêmio do turismo mundial.

O restaurante Primrose é tricampeão no Best of Award of Excellence da Wine Spectator – revista norte-americana especializada em vinhos. E ainda o prêmio World Luxury Restaurant Awards em oito diferentes categorias. O castelo foi citado também no guia de luxo Condé Nast Johanses como referência em hotelaria de alto padrão.

No total, são 19 suítes exclusivas e experiências únicas como: mordomos, café da manhã com horário livre, chá da tarde, traslado privativo do aeroporto de Porto Alegre, Canela ou Caxias do Sul com chofer em carro próprio, helicóptero ou avião fretado (opcional).

