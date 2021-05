Conhecendo Foz: ULTRAPASSA A MARCA DOS MIL PASSEIOS EM TRÊS MESES DE OPERAÇÃO

Neste domingo, 2, foi realizado o passeio número 1.000 do programa com moradores da cidade.

No último fim de semana, o Foz Conhecendo Foz atingiu uma importante marca: já são mais de 1.000 passeios realizados desde o dia 16 de janeiro, quando foi iniciado o programa.

O passeio número 1.000 foi feito no domingo (2) pela família de Lori Grando, com destino às Cataratas do Iguaçu. A moradora do bairro Morumbi contou que não visitava o atrativo há alguns anos e resolveu aproveitar a oportunidade da iniciativa promovida pela Prefeitura de Foz do Iguaçu para revê-lo, além de já planejar o próximo passeio, da próxima vez, será até a Itaipu.

“Ficamos animados quando conhecemos o projeto e fomos com toda a família matar a saudade, porque a cada vez o espetáculo das águas é único. Só tenho a agradecer ao motorista e ao guia que nos acompanharam no passeio e parabenizá-los pelo profissionalismo e carinho com o qual nos trataram. Espero que este projeto continue ainda por muito tempo, beneficiando toda a população de Foz”, disse Lori.

Mais do que um número, o passeio de número 1.000 representa um marco para os trabalhadores do turismo que, em virtude da pandemia da covid-19 tiveram suas atividades paralisadas e puderam retornar ao trabalho, comentou o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

“Todas as marcas que o Foz Conhecendo Foz atingir serão importantes por conta da importância que o programa tem para a retomada do setor turístico iguaçuense. O retorno dos usuários e trabalhadores está sendo muito bom e animador para que o programa continue firme”

MAIS DE 3.300 IGUAÇUENSES ATENDIDOS

Até o dia 2 de maio foram realizados 1.011 passeios, com 3.347 iguaçuenses atendidos. São 368 trabalhadores cadastrados no programa – 212 guias, 156 motoristas de vans escolares e vans de turismo.

O Parque Nacional do Iguaçu é o atrativo mais visitado, com 55% dos passeios registrados, seguido pelo passeio Itaipu Panorâmica e Itaipu Ecomuseu, que somam 28%, e Marco das Três Fronteiras, fechando a lista com 17% da procura.

As regiões com o maior número de passeios são: Porto Meira, com 126 viagens; Centro, 119; São Francisco, 116, e Vila C, 104.

FOZ CONHECENDO FOZ

A iniciativa do Foz Conhecendo Foz foi lançada para acelerar a retomada do turismo iguaçuense. Guias de turismo e motoristas puderam retomar os trabalhos, tendo a oportunidade de apresentar os principais atrativos da cidade para os próprios iguaçuenses, o que aproximou a atividade dos moradores, muitos dos quais ainda nem conheciam alguns dos motivos que atraem a Foz do Iguaçu visitantes do mundo inteiro.

PARCERIA

A iniciativa do projeto foi apresentada no Legislativo pela vereadora Anice Gazzaoui. O Foz Conhecendo Foz é promovido pela Prefeitura com o apoio do Legislativo e das categorias representativas, como a Liga Independente dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu (Liguia), Cooperativa de Transporte e Turismo Alternativo (Coottrafoz), Sindicato dos Proprietários de Veículos no Transporte Escolar Foz do Iguaçu (Sinprovete) e parceria com as instituições responsáveis pelos atrativos: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Itaipu Binacional e Cataratas do Iguaçu S/A.

(Da Redação com AMN)

