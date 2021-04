Covid-19: OMS CONSIDERA ‘INACEITÁVEL’ A LENTIDÃO NA VACINAÇÃO NA EUROPA

À medida que a implantação da vacinação cresce em toda a Europa, a OMS pede uma ação rápida para implementar medidas sociais e de saúde pública.

A Organização Mundial da Saúde disse na quarta-feira (31), que o processo de vacinação europeia é “inaceitavelmente lento” e que o aumento das infecções por coronavírus no continente era “preocupante”.

Em nota, a OMS disse que as vacinas são a melhor saída para a pandemia, mas a lenta implantação a está prolongando. “Deixe-me ser claro: devemos acelerar o processo aumentando a fabricação, reduzindo as barreiras à administração de vacinas e usando todos os frascos que temos em estoque, agora”, disse o Diretor Regional da OMS para a Europa, Dr. Hans Kluge, no comunicado.

A Dra. Dorit Nitzan, diretora regional de emergência da OMS Europa, alertou que há apenas cinco semanas os novos casos na Europa caíram para menos de 1 milhão, mas agora com mais mobilidade, encontros em feriados religiosos e a presença do B. Variante 1.1.7 – identificada pela primeira vez no Reino Unido – existe um risco público maior.

“Esta variante é mais transmissível e pode aumentar o risco de hospitalização, tem um maior impacto na saúde pública e ações adicionais são necessárias para controlá-la”, disse o Dr. Nitzan.

À medida que a implantação da vacinação cresce em toda a Europa, a OMS pede uma ação rápida para implementar medidas sociais e de saúde pública. O comunicado acrescentou que 27 países da Europa estão em um bloqueio parcial ou total em todo o país, com 21 toques de recolher noturnos imponentes. Nas últimas 2 semanas, 23 países intensificaram as restrições, enquanto 13 abrandaram as medidas, com outros nove a seguir o exemplo.

(Da redação com CNN Brasil)

