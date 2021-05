Foz do Iguaçu: SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTÃO SENDO DESVIADOS DE FUNÇÃO PARA ATUAR NA PANDEMIA

Agentes de apoio, professores e técnicos desportivos são convocados para trabalhar no enfrentamento à Covid-19 em Foz do Iguaçu. SINPREFI e SISMUFI questionam decreto do prefeito Chico Brasileiro.

Os agentes de apoio, professores de nível III e I e técnicos desportivos que atuam nas unidades escolares do município foram convocados no último dia 26, via decreto municipal, depois das 17h, para atuar no enfrentamento à COVID-19. Eles serão realocados para acompanhar os casos de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus e que estão em isolamento social. SINPREFI e SISMUFI acompanham a questão para garantir que os direitos sejam respeitados.

Em uma das providências foi protocolado ofício para assegurar que os servidores recebam Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado; fique clara qual será a escala de trabalho; custeio para deslocamento; horário para descanso e alimentação; insalubridade; gratificações; respeito ao calendário escolar, além de cursos e capacitações agendadas; vacinação; teste de COVID-19; e ordem de serviço compatível com atribuições

Os sindicatos questionam o fato de que, após aprovado em concurso, não pode o servidor exercer atribuições de cargo para o qual não está habilitado, caracterizando desvio ilegal de função. Também voltamos a cobrar o pagamento das cinco referências dos agentes de apoio conforme acordado com o município.

As reações nas redes sociais foram imediatas por parte dos servidores da educação. Zelaine Silveira, por exemplo, afirmou que a administração de Chico Brasileiro com os demais gestores das secretarias de Saúde e da Educação “não dão ponto sem nó”. E Karla Fantinel cobrou: “E as demais situações como as ascensões aprovadas em 2019 como ficaram?”

Para Everson Matos, que também reagiu a outra notícia, referente ao fato de o prefeito ter voltado atrás no assunto das aulas presenciais (suspensas no momento, por 15 dias), disse que é “lamentável essa situação”. Sirlene Barros postou comentário dizendo que tem duas pessoas da família intubadas e já perdeu uma.

(Da Redação com SINPREFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado